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ZA NAJVJERNIJE /

Smatraš se velikim Thompsonovim fanom? Pokušaj nastaviti stihove njegovih pjesama na kvizu

Smatraš se velikim Thompsonovim fanom? Pokušaj nastaviti stihove njegovih pjesama na kvizu
Foto: Net.hr
Krenimo s prvim pitanjem...
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Od ratnih stihova koji su postali simbol otpora pa sve do stadionskih spektakala pred desecima tisuća ljudi, hrvatska glazbena scena desetljećima je obilježena jednim imenom koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Riječ je o fenomenu koji je ispunio najveće dvorane i stadione, stvorio neslužbene himne i okupio skupinu vjernih obožavatelja. Mnogi će s ponosom zapjevati refren pjesme 'Lijepa li si', no znate li doista sve skrivene stihove njegovih pjesama?

3.7.2026.
12:29
Webcafe.hr
Nikola Cutuk/PIXSELL
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