Frontalni sudar Mercedesa i sanitetskog vozila: Objavljeni detalji nesreće

Šibensko-kninska policija objavila je u petak detalje prometne nesreće na državnoj cesti D8 u mjestu Brodarica u Šibeniku u kojoj je u četvrtak poslijepodne ozlijeđeno pet ljudi.

Nesreću je oko 13.00 sati skrivio Nijemac (76). Nije se kretao sredinom prometne trake na dionici Brodarica - Žaborić te je svojim Mercedesom njemačkih oznaka prešao u prometnu traku za vozila iz suprotnog smjera.

Tada je prednjim dio svojeg automobila udario je u lijevu bočnu stranu auta čeških nacionalnih oznaka. Od siline udara Mercedes se potom odbio te je, u nekontroliranom kretanju po zapadnoj prometnoj traci, prednjim dijelom udario u prednji dio vozila za sanitetski prijevoz šibenskih registracija, kojeg je vozio 35-godišnjak.

Četiri osobe teško ozlijeđene

Nijemac je završio u Općoj bolnici u Šibeniku, a liječnici su utvrdili da ima teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Vozač sanitetskog vozila, putnica (24) i putnik (65) također su zadobili teške ozljede, a 65-godišnjak je zadržan na liječenju. Laške tjelesne ozljede konstatirane su 83-godišnjaku koji se također nalazio u vozilu. Vozač i putnici iz automobila čeških tablica nisu ozlijeđeni.

"Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 76-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa vozač i putnici iz sanitetskog vozila bit će prekršajno sankcionirani sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama", istaknula je policija u priopćenju.