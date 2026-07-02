Teška nesreća kod Poreča, ozlijeđeno sedam osoba: Helikopter Hitne došao po ženu

Sedam osoba u srijedu poslijepodne zadobilo je ozljede u prometnoj nesreći na DC75 nedaleko od Poreča.

Istarska policija u četvrtak je izvijestila da je do nesreće došlo oko 17.30 sati, nakon što je 42-godišnjak iz neutvrđenih razloga automobilom pulskih registarskih oznaka prešao na prometnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smjera.

Ženu helikopterom prebacili u bolnicu

Tada je udario u automobil danskih registracija, kojeg je vozio 56-godišnji Danac. Uslijed siline udarca, auto danskih registracija odbačen je na travnatu površinu van kolnika, gdje je potom udario u prometni znak.

Automobil pulskih tablica se pak nastavio kretati suprotnom trakom, gdje je udario u automobil švicarskih oznaka kojeg je vozila 63-godišnjakinja.

Osim troje vozača, u nesreći je ozlijeđeno i četvero putnika u dobi od 56, 58, 59 i 63 godine. U pulsku bolnicu prevezeno je šest osoba, dok je 63-godišnju putnicu helikopter Hitne prebacio u riječku bolnicu. Težina ozljeda utvrdit će se naknadno.