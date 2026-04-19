Teška nesreća kod Poreča: Dijete helikopterom vozili u bolnicu, ozlijeđene još četiri osobe

U prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na državnoj cesti kod Poreča teško je ozlijeđeno dijete dok su lakše ozlijeđene četiri osobe, izvijestila je u nedjelju Istarska policija.

U nesreći je dijete iz automobila slovenskih registracijskih oznaka teško ozlijeđeno te je zajedno s 39-godišnjom majkom, koja je lakše ozlijeđena, helikopterom hitne medicinske službe prevezeno u riječku bolnicu dok je vozačima i drugom djetetu iz automobila slovenskih oznaka pružena pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Doznaje se da je teško ozlijeđeno dvoipolgodišnje dijete te da je izvan životne opasnosti.

Detalji nesreće

Nesreća se dogodila u subotu oko 13,30 sati kada je 20-godišnji vozač automobila pulskih oznaka počeo pretjecati kolonu vozila, vozeći iz smjera Funtane u smjeru Poreča. Vozač je pritom prednjim dijelom svog vozila udario u bočni dio automobila kojim je u istom smjeru upravljao 39-godišnji slovenski državljanin, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo.

Policija nastavlja utvrđivati okolnosti nastanka prometne nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila kamikazu sa zebre u Splitu