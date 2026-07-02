Što je bio uzrok sudara vozila iz Plenkovićeve kolone? 'Dvije stvari su ključne'

Na Savskoj cesti u Zagrebu dogodila se manja prometna nesreća dvaju vozila iz premijerove štićene kolone, a prema riječima očevidaca, u jednom od automobila bio je i premijer Andrej Plenković.

Na mjestu nesreće je Katarina Brečić razgovarala s Markom Ševrovićem, profesorom na Prometnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, o tome kako je moglo doći do sudara.

Ševrović kaže da se zasad ne može govoriti o točnom uzroku kočenja, ali da se iz fotografija vidi kako je vozilo iz kolone naletjelo na ono ispred sebe. Riječ je, objašnjava, o "iznenadnom kočenju, malom razmaku i nedovoljno vremena za reakciju drugog vozača."

Za nesreću nisu bile presudne žute trake ili nove barijere u Savskoj. "Cijela Savska je u ovom režimu i ne vjerujem da je ovdje došlo do nekog iznenađenja za vozača", rekao je.

Žute trake, dodaje, jesu nužno rješenje za javni prijevoz, ali ovaj slučaj pokazuje da se promet mora uređivati "tehničkim mjerama, a ne barijerama".

Što je uzrokovalo nesreću?

Govoreći o brzini, Ševrović smatra da ona nije bila prevelika, ali da je sudar vjerojatno posljedica kombinacije brzine i premalog razmaka. "Vrijeme reakcije i razmak su ključni", rekao je.

Na pitanje kreću li se kolone štićenih osoba brže od ostalih vozila, kaže da to ovisi o situaciji. Ako postoji žurnost, imaju zakonsku osnovu za takvo kretanje, no odluka je na policiji i sigurnosnim službama. "O tome je teško špekulirati. Takve nesreće su rijetke", rekao je.

Vozila iz štićene kolone, objašnjava, smiju se kretati i žutim trakama jer im zakon daje mogućnost posebne regulacije prometa. "Kada se kreću žutom trakom, ta traka više nije obična žuta traka, nego traka koja je u posebnom režimu", zaključio je Ševrović.

Podsjetimo, nesreću je komentirao i ministar Davor Božinović, koji je rekao da su u njoj sudjelovala "isključivo vozila iz pratnje predsjednika Vlade", da nitko nije ozlijeđen te da će uzrok pokazati očevid. "Predsjednik Vlade nastavio je izvršavati svoje obveze prema planiranom rasporedu", dodao je.