Prometna nesreća na autocesti A4: Vozi se uz ograničenje brzine
Kolona na A4 je u zoni radova duga oko pet kilometara te i dalje raste
Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete (Kraljevečki Novaki) u smjeru Zagreba, kolona je u zoni radova duga oko pet kilometara i raste, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Popovec, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.
Bura na Jadranskoj magistrali
Zbog bure u priobalju na snazi je zabrana prometa na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja za vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Mogući su i odroni.
Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, A6 Rijeka-Zagreb, A7 Rijeka istok-Šmrika, državna cesta Križišće-čvor Križišće i Krčki most.
Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Zbog vjetra u prekidu su: katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun te brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.