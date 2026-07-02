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TEŠKA NESREĆA KOD SLATINE /

Sudarila se tri vozila, najmanje pet osoba ozlijeđeno: Cesta potpuno zatvorena

Sudarila se tri vozila, najmanje pet osoba ozlijeđeno: Cesta potpuno zatvorena
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Iz policije su kazali da će o detaljima obavijestiti javnost u petak u jutarnjim satima

2.7.2026.
18:54
Hina
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zbog prometne nesreće između Bistre i Donjih Meljana, koja se dogodila oko 16 sati, a u kojoj je sudjelovalo tri vozila i ima ozlijeđenih, na teren su izašle sve žurne službe te je prometnica zatvorena za sav promet, rečeno je Hini iz PU Virovitičko- podravske županije.

"Trenutno imamo saznanja o pet ozlijeđenih osoba, a hoće li broj rasti, znat ćemo u narednim satima", kazali su iz policije.

Zasad nisu bili u mogućosti govoriti težini ozljeda niti o dobi stradalih u prometnoj nesreći koja se dogodila nedaleko Slatine.

Trenutno se provodi očevid koji bi trebao iznjedriti odgovore na pitanja o uzrocima nemilog događaja.

Iz policije su kazali da će o detaljima obavijestiti javnost u petak u jutarnjim satima.

Prometna NesrećaPu Virovitičko-podravskaZaustavljen Promet
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