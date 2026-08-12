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UHIĆENJE U ZAGREBU /

Jutarnja vožnja skupo ga je koštala! Pazite što je sve policija utvrdila kod mladića (23): Ide i u zatvor

Jutarnja vožnja skupo ga je koštala! Pazite što je sve policija utvrdila kod mladića (23): Ide i u zatvor
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Foto: Ilustracija: Igor Soban/PIXSELL

Policija je od suda zatražila strogu kaznu - do 60 dana zatvora, zabranu upravljanja vozilom B kategorije na godinu dana te trajno oduzimanje automobila

12.8.2026.
8:51
danas.hr
Ilustracija: Igor Soban/PIXSELL
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Mladić (23) je u ponedjeljak prijepodne zaustavljen u Selskoj cesti, a policija je ubrzo utvrdila da za volanom nema što tražiti. Ne samo da nikada nije položio vozački ispit, već mu je vozačka dozvola ranije poništena zbog negativnih bodova.

Policija ga je oko 10 sati zaustavila dok je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka vozio Selskom cestom prema jugu.

Provjerom je utvrđeno da je sjeo za volan iako nije stekao pravo upravljanja vozilom, odnosno nema položen vozački ispit. No tu problemi nisu završili.

Već je imao ozbiljne prometne prekršaje

Policajci su utvrdili i da mu je vozačka dozvola ranije poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Drugim riječima, riječ je o vozaču koji je već ranije napravio niz ozbiljnih prometnih prekršaja.

Ovoga puta policija mu je odmah oduzela automobil kojim je upravljao. Uhićen je i odveden pred nadležni Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Policija je od suda zatražila strogu kaznu - do 60 dana zatvora, zabranu upravljanja vozilom B kategorije na godinu dana te trajno oduzimanje automobila.

Sud je prihvatio dio zahtjeva policije i odredio mu zadržavanje do 15 dana. Nakon odluke suda 23-godišnjak je odveden u Zatvor u Zagrebu.

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