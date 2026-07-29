Pijan i bez vozačke sletio u jarak u Međimurju: Prijeti mu paprena kazna

Nakon prometne nesreće koja se u srijedu dogodila u Čakovečkoj ulici u Belici nešto poslije 2 sata uhićen je 31-godišnji muškarac, javlja Policijska uprava međimurska.

Muškarac je upravljao automobilom čakovečkih registarskih oznaka iako nije stekao pravo na samostalno upravljanje motornim vozilima B kategorije. Uz to, bio je pod utjecajem alkohola, izmjereno mu je 1,78 promila.

Zbog neprilagođene vožnje nije vozio uz desni rub kolnika, izgubio je nadzor nad vozilom, sišao s ceste te sletio u jarak.

"Vozač je uhićen, a protiv njega slijedi prekršajni postupak. Zbog počinjenih prekršaja prijeti mu novčana kazna od 2.800 eura, izricanje 12 negativnih prekršajnih bodova te šestomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima", poručila je PU međimurska.