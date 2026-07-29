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UHIĆEN JE /

Pijan i bez vozačke sletio u jarak u Međimurju: Prijeti mu paprena kazna

Pijan i bez vozačke sletio u jarak u Međimurju: Prijeti mu paprena kazna
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Foto: PU međimurska

Zbog neprilagođene vožnje nije vozio uz desni rub kolnika, izgubio je nadzor nad vozilom, sišao s ceste te sletio u jarak

29.7.2026.
10:44
danas.hr
PU međimurska
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Nakon prometne nesreće koja se u srijedu dogodila u Čakovečkoj ulici u Belici nešto poslije 2 sata uhićen je 31-godišnji muškarac, javlja Policijska uprava međimurska.

Muškarac je upravljao automobilom čakovečkih registarskih oznaka iako nije stekao pravo na samostalno upravljanje motornim vozilima B kategorije. Uz to, bio je pod utjecajem alkohola, izmjereno mu je 1,78 promila.

Zbog neprilagođene vožnje nije vozio uz desni rub kolnika, izgubio je nadzor nad vozilom, sišao s ceste te sletio u jarak.

"Vozač je uhićen, a protiv njega slijedi prekršajni postupak. Zbog počinjenih prekršaja prijeti mu novčana kazna od 2.800 eura, izricanje 12 negativnih prekršajnih bodova te šestomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima", poručila je PU međimurska. 

Prometna NesrećaVožnja Pod Utjecajam AlkoholaVozačka DozvolaBelica
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