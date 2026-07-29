Oglasila se djevojka u crvenom bikiniju, šarmerica čiji je video skupio preko 100 milijuna pregleda!

Do jučer je bila poznata samo kao djevojka u crvenom bikiniju, no nakon što je izašla u javnost, svijet je napokon doznao njezin identitet. Zove se Oceane, a među zvijezde društvenih mreža vinuo ju je video koji je do ovog trenutka pogledan više od stotinu milijuna puta!

Ako ga eventualno dosad nekim čudom niste vidjeli, kažimo da je svijet očarala pogledom koji je uputila nekom dečku koji joj se udvarao, ali i kojeg je odbila uz poruku da se već nalazi u vezi.

Viralni zapis nastao je na zabavi u popularnom španjolskom ljetovalištu Lloret de Mar, a prikazao je Océane kako pleše u pjeni prije nego što je zaintrigirala nekog upoznavanja željnog junaka.

"Mislim da je video dirnuo toliko ljudi jer sam jednostavno bila svoja: spontana, prirodna i sa željom da uživam u svakom trenutku", objasnila je Océane na Instagramu.

U kasnijem intervjuu potvrdila je da nije znala da je snimaju te je priznala da je i dalje u šoku i da joj je teško shvatiti razmjere događaja.

Océane, koja gradi karijeru kao DJ pod umjetničkim imenom Aora DJ, u međuvremenu se suočila se s pozitivnim i negativnim aspektima slave, koja je unutar nekoliko dana priskrbila gotovo stotinu tisuća pratitelja na Instagramu.

"Komentari su uglavnom stizali od muškaraca, a neki među njima i nisu bili baš lijepi", izjavila je te dodala kako se sada svemu tome smije.

Ipak, iako je svog udvarača odbila uz upozorenje da ima dečka, u javnosti je odbila komentirati svoj ljubavni status, ali je zato naglasila da joj je glavni cilj postati uspješan DJ.

"Jedan jednostavan video potpuno mi je promijenio život", napisala je u poruci zahvale. "No, jedno je sigurno, ostat ću vjerna sebi. Bez vatrometa, bez lažiranja, samo prirodna i nasmijana. Hvala vam od srca na podršci. Avantura je tek počela", dodala je u statusu.