Mladić (18) preminuo tri dana nakon nesreće: Pokosio ga recidivist (20) s debelim dosjeom

Mladić (18) koji je u petak navečer teško ozlijeđen u prometnoj nesreći u Splitu preminuo je u ponedjeljak u bolnici, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Na kolniku ga je prednjim dijelom motocikla udario 20-godišnjak. Nakon udara motociklist je zajedno s vozilom pao na cestu. Pješak je s teškim ozljedama opasnim po život prevezen u bolnicu, gdje je nakon tri dana nažalost preminuo. U bolnicu je prevezen i 20-godišnji motociklist, koji je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija je utvrdila da je 20-godišnjak upravljao motociklom bez vozačke dozvole, koja mu je prethodno poništena rješenjem Policijske uprave splitsko-dalmatinske zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a nije imao ni položenu A kategoriju potrebnu za upravljanje tom vrstom motocikla.

Šest puta prekršajno prijavljivan

Kako navode iz policije, mladić je do sada šest puta prekršajno prijavljivan. Dva postupka završila su pravomoćnim presudama, dok su četiri prekršajna postupka iz 2024. godine još uvijek u tijeku pred općinskim prekršajnim sudom.

Nakon što je u veljači prošle godine uhvaćen bez vozačke dozvole i odbio test na droge, pravomoćno je kažnjen. Tim je prekršajima prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, zbog čega mu je sud izrekao novčanu kaznu i tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

Također, pravomoćno je kažnjen i zbog prekršaja iz rujna 2024. godine. Tada je upravljao motociklom bez upisane odgovarajuće kategorije u vozačkoj dozvoli te vozio ulicom namijenjenom isključivo posebnoj kategoriji vozila. I za taj je prekršaj kažnjen novčanom kaznom.

Nakon otpusta iz bolnice nad 20-godišnjakom će biti provedeno kriminalističko istraživanje, priopćili su iz policije.