Mercedesom pokupio stupiće i znakove pa sletio u kanal. Policija objavila koliko je napuhao

Pijani 32-godišnjak skrivio je u nedjelju prometnu nesreću u Donjoj Zelini kod Svetog Ivana Zeline kada je svojim Mercedesom sletio s ceste, udario u više stupova i prometnih znakova te sletio u kanal.

Zagrebačka policija potvrdila je da se nesreća dogodila na cesti D-3 iz smjera juga prema sjeveru oko 20.20 sati. Vozač u zavoju nije prilagodio brzinu, izgubio je nadzor i sletio s kolnika na meki teren gdje je naletio na stup.

Foto: PU zagrebačka

Foto: PU zagrebačka

"Nakon toga se nastavio nekontrolirano kretati zbog čega je ponovno naletio na stup, koji je od naleta zajedno s postoljem odbačen u odvodni kanal", izvijestila je policija.

Tada je naletio na tri prometna znaka, sletio u odvodni kanal pa opet završio na kolniku gdje se zaustavio.

Vozio pijan

U nesreću nije bilo ozlijeđenih već je nastala samo materijalna šteta. Na fotografijama s mjesta nesreće vide se porušeni stupovi i znakovi te smrskani Mercedes. Razbijena mu je cijela desna strana, vjetrobransko staklo i stražnji dio vozila.

Foto: PU zagrebačka

Policija je očevidom utvrdila da je 32-godišnjak bio pijan te da je vozio s 1,69 promila alkohola u krvi, kao i da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Policija je uhitila vozača i smjestila u Jedinicu za zadržavanje i prepratu da se otrijezni, a onda je odveden na Općinski sud u Sesvetama.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača kazni novčanom kaznom od 1.710 eura i da mu se oduzme vozačka dozvola na tri mjeseca.

Sud ga je proglasio krivim pa će morati platiti navedenu kaznu te je ostao bez vozačke na mjesec dana.