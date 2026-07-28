Švicarci se uoči Dinama raspisali o 'Plavom paklu' i financijskim problemima

Dinamo danas od 20 sati igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Modri su u prvoj utakmici sa Švicarcima odigrali 1-1, a jedini pogodak za hrvatski sastav zabio je Miha Zajc.

Švicarski Blick u najavi utakmice pohvalio je Dinamove navijače koji su bili brojni i glasni u Švicarskoj, a sada Thun dolazi u "Plavi pakao". "Utakmica će sigurno biti elektrizirajuća. Navijači Dinama već su pokazali svoju vokalnu vještinu u prvoj utakmici, a veliki broj navijača iz Hrvatske i cijele Europe doputovao je kako bi podržao njihovu momčad. Doma će imati apsolutnu dominaciju. Oko 500 navijača putuje iz Thuna. Dakle, "plavi pakao", kako zagrebački navijači nazivaju stadion Maksimir, vjerojatno će opravdati svoje ime", piše švicarski novinar.

Tekst Blicka fokusira se na financije. Thun bi (a samim time i Dinamo) pobjedom nad Dinamom osigurao europsku jesen i barem 3,17 milijuna eura koliko nosi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Ta suma raste ako se dođe do Europske lige ili Lige prvaka.

Blick također piše da bi Thun u slučaju prolaska Dinama imao lakši posao u trećem pretkolu jer pobjednik ovog susreta igrat će protiv boljeg iz ogleda Kauno Žalgiris - Klaksvík (0-0 na Farskim otocima). Thunu je novac itekako potreban jer klub se našao u određenim financijskim problemima krajem prošle sezone.

Razlog tomu je što je glavni dioničar Beat Fahrni neočekivano povukao svoj udio prije izlaska dionica na tržište, a planirani ulazak drugog glavnog dioničara nije se ostvario prema očekivanjima. Tvrtka sa sjedištem u Thunu ovog je ljeta morala pokriti financijski manjak od četiri milijuna švicarskih franaka. Financijska kriza izbjegnuta je zahvaljujući prodaji Leonarda Bertonea, Ethana Meichtryja i Elmina Rastodera te odgodi radova na obnovi Arene Thun.

Švicarci se nadaju što dužem i uspješnijem ostanku u Europi, ali mi vjerujemo da im u Zagrebu neće biti niti malo lako.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.