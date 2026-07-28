Evo kad i gdje gledati uzvratni susret Dinama i Thuna u borbi za Ligu prvaka

Dinamo danas od 20 sati igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Modri su u prvoj utakmici sa Švicarcima odigrali 1-1, a jedini pogodak za hrvatski sastav zabio je Miha Zajc.

Sada nas očekuje uzvrat u kojemu će Dinamo, kao apsolutni favorit pred rasprodanim Maksimirom, loviti pobjedu i prolazak u sljedeću fazu natjecanja, gdje ga, ako pobijedi Thun, čeka pobjednik susreta Kauno Žalgiris - Klaksvik. Dvoboj ćete moći pratiti na RTL-u i platformi VOYO, a evo što su prije njega poručili Mateo Lisica i trener Mario Kovačevič:

"Znamo da imaju kvalitetu, znali smo i prije prve utakmice. Sada smo ih bolje upoznali. Dobri su, agresivni, dobro trče u fazi obrane i napada, posebno su opasni u prekidima. U zadnjoj utakmici je njihov trener stavio devet novih igrača u ekipu i došli su opet do pobjede. To je ekipa koja ima pobjednički mentalitet", rekao je trener Mario Kovačević.

"Vjerujem u nas, kao što trener vjeruje u nas i eto, čekamo u utorak utakmicu. Jedva čekamo da dođemo pred pune tribine i to je to", rekao je Mateo Lisica.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.