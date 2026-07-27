FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLUČUJUĆI DVOBOJ /

Trener Thuna ima plan za Dinamo: 'Vjerujem da postoji neka klauzula o premiji...'

Trener Thuna ima plan za Dinamo: 'Vjerujem da postoji neka klauzula o premiji...'
×
Foto: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia

Švicarac je bio dobro raspoložen i pun optimizma

27.7.2026.
22:49
Hina
Pressefoto ULMER/Markus Ulmer/imago sportfotodienst/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Trener švicarskog nogometnog prvaka Thuna Gian-Luca Privitelli u dobrom raspoloženju i s puno optimizma dočekuje sutrašnji uzvratni dvoboj protiv Dinama na Maksimiru (20.00 sati) u 2. pretkolu Lige prvaka, ako je suditi prema onome što je rekao i pokazao na konferenciji za medije u Zagrebu.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

"Imamo ideju kako ćemo igrati i kako će izgledati naš sastav, a već i sami znate sada kako igramo i tu neće biti puno razlika. Imamo dosta samopouzdanja, uživamo u ovome jer imamo puno utakmica. U dobrom smo raspoloženju stigli u Zagreb i smatram da smo prilično samouvjereni", rekao je švicarski trener odbacujući teoriju o Dinamu kao favoritu na papiru.

"Nogomet je igra koja se igra već dugo i znate da je uvijek netko favorit na papiru, ali smo pokazali da znamo igrati i dat ćemo sve od sebe za plasman u iduće pretkolo. Ako će Dinamo preuzeti kontrolu i imati veći posjed lopte, onda to za nas nije dobro. Ako utakmica bude intenzivna, ako ćemo se držati svojih principa, onda su izgledi na našoj strani."

Pobjednik dvoboja Dinama i Thuna će natjecanje nastaviti u 3. pretkolu Lige prvaka protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. Poraženi će se preseliti u ždrijeb 3. pretkola Europske lige u kojem će a čekati poraženi iz para islandskog Vikungura i izraelskog Hapoela iz Beer Sheve.

Švicarski strateg nakon uvjerljive pobjede u prvom kolu domaćeg prvenstva na gostovanju u Luzernu (3-1) ne razmišlja o mogućem preseljenju u kvalifikacije za Europsku ligu, ali ni o premijama za eventualni plasman u 3. pretkolo Lige prvaka.

"Vjerujem da postoji neka klauzula o premiji, ali moj fokus je na dobar posao i da moja momčad igra u skladu s dogovorenim vrijednostima. Naglasak nije na financijama."

Uz njega je na konferenciji za medije bio i branič Thuna Jan Bamert, jedan od trojice igrača koji je od prve minute bio i u dvoboju s Dinamom i na gostovanju u Luzernu, gdje je Privitelli izveo gotovo potpuno drugačiji početni sastav.

"Imali smo dvije utakmice u pet dana, ali nismo umorni. Motivirani smo i sretni jer nam je ovo velika prilika. Naučeni smo igrati na umjetnoj, ali i na prirodnoj travi. U subotu smo u Luzernu igrali na prirodnoj travi i pobijedili. Mi smo momčad koja zna svoj cilj i fokusirani smo na našu igru, a ako smo u statusu autsajdera, to je samo dodatan poticaj za nas", poručio je Bamert.

ThunDinamoLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike