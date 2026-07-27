Kovačević otkrio recept za Thun: 'Sada smo ih bolje upoznali, posebno su opasni u jednome'

Dinamo će na svom Maksimiru u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna tražiti prolaz u treće pretkolo. Prva utakmica, odigrana prošloga tjedna u Švicarskoj, završena je 1:1 i odluka o pobjedniku past će u uzvratu, a dan prije revanša reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić razgovarala je s trenerom Plavih Marijom Kovačevićem.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Nakon 1:1 u Švicarskoj sve je otvoreno. Kakvo je stanje u momčadi uoči uzvrata. Jesu li svi igrači prije svega zdravi i ostaju li starteri od prošlog tjedna?

"Drago mi je da smo svi zdravi. Bakrar je jutros otputovao u novi klub, na njega ne možemo računati, kao i na Stojkovića zbog kartona, svi ostali su dobro, si smo u pozitivnom iščekivanju."

Povratak sutra Mislava Oršića na Maksimir u prvoj domaćoj utakmici. Mnogi su se pitali nakon prve utakmice, starta li ponovno on ili je u ozbiljnoj konkurenciji kod vas Arber Hoxha na poziciji lijevog krila?

"Koristit ćemo obojicu, vidjet ćemo tko će sutra početi."

Hoće li Ivan Filipović ponovno stati na gol ili još važete oko vratarske pozicije?

"Ivanu smo dali podršku. Vjerujem u njega i njegove sposobnosti. Na jesen je, kada je imao priliku, branio dobro tako da nemamo nikakve sumnje da će sutra dobro odraditi posao"

Posljednje informacije oko Dominika Livakovića i povratka na Maksimir?

"Volio bih da se to dogodi, ali u ovom trenutku samo razmišljam o utakmici, velika podrška za Filipovića i vjerujem da će odraditi dobar posao."

Thun je za razliku od Dinama proteklog vikenda igrao prvenstvenu utakmicu i pobijedio Luzern 3:1.

"Znamo da imaju kvalitetu, znali smo i prije prve utakmice. Sada smo ih bolje upoznali. Dobri su, agresivni, dobro trče u fazi obrane i napada, posebno su opasni u prekidima. U zadnjoj utakmici je njihov trener stavio devet novih igrača u ekipu i došli su opet do pobjede. To je ekipa koja ima pobjednički mentalitet."

Može li im taj ritam pomoći ili smatrate da je prednost na vašoj strani jer ste imali više vremena za odmor i pripremu? Uz to, pun bi trebao biti stadion i igra se na maksimirskoj, normalnoj, travi za razliku od prve utakmice u Švicarskoj koja je odigrana na umjetnoj travi.

"Ljepše nam je igrati pred našom publikom koja nas nosi do pobjede, vjerujem da će i sutra biti tako. Nemam ja ništa protiv umjetne trave, ali mi cijeli život treniramo i igramo na normalnoj travi. Bilo nam je neobično, ali mislim da smo se dobro prilagodili i ostvarili dobar rezultat. To je najbitnije. Mi smo svjesni da neće biti lagano, ali i svjesni toga da nas bilo koja pobjeda vodi dalje i sve ćemo učiniti da dođemo do nje."