Hrvatski reprezentativac zatražio transfer: Klub je spreman prodati ga

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski želi otići iz Kopenhagena te je zatražio transfer nakon samo godinu dana provedenih u klubu.

Sezona za zaborav

To su informacije koje je objavio danski Bold, koji ističe kako klub iz glavnog grada Danske nema ništa protiv prodaje vratara, iako posao nije nimalo jednostavan. Naime, prošlog ljeta Kopenhagen je Kotarskog platio čak pet milijuna eura. Hrvatski vratar u Dansku je stigao iz grčkog PAOK-a kao jedan od najboljih golmana lige i od njega su svi imali visoka očekivanja.

No, Kotarski je podbacio te je imao sezonu za zaborav. U 51 utakmici za Kopenhagen prošle sezone primio je 68 pogodaka, a sezonu su obilježile brojne individualne pogreške zbog kojih se našao na udaru brojnih navijača.

Kopenhagen je sezonu završio na sedmom mjestu te je samo zbog veoma specifičnog sustava natjecanja danske Superlige izborio kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Čeka se ponuda

To je potaknulo čelnike kluba da razmatraju ponude, iako su u klubu svjesni kako će morati pristati na financijski gubitak samo godinu dana nakon njegova dolaska. Bold navodi kako klub već istražuje tržište u potrazi za novim prvim vratarom u slučaju da Kotarski bude prodan.

Dvadesetšestogodišnji Hrvat ranije ovog prijelaznog roka povezivao se s grčkim Olympiakosom, koji traži zamjenu za sadašnjeg prvog vratara Konstantisa Tzolakisa, za kojeg se piše da bi mogao prijeći u engleski Hull. No, njihov je prvi izbor bivši vratar Manchester Cityja Stefan Ortega, pa će Kotarski morati pričekati.

Tko je Dominik Kotarski?

Kotarski je hrvatski vratar koji je karijeru započeo u Dinamu. Sa samo 18 godina otišao je za dva milijuna eura iz Zagreba u Ajax, gdje nikada nije zaigrao za seniorsku momčad prije nego što se vratio u Hrvatsku, točnije u Goricu. Potom je uslijedila sezona u kojoj je upisao 28 nastupa prije nego što je izborio transfer u PAOK.

U Grčkoj je Kotarski postao apsolutna zvijezda. U 139 nastupa za Solunjane 49 puta sačuvao je mrežu netaknutom te je slovio za jednog od najboljih vratara lige, a to mu je donijelo transfer u Dansku, iz koje sada želi otići.

Zanimljivo, njegov bivši klub Dinamo upravo razmatra alternative za Dominika Livakovića ako on ostane u Fenerbahçeu, no ime Kotarskog zasad se ne spominje.