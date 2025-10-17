Hrvatski reprezentativac bijesan zbog odluke: 'Nitko nije ni na koga pucao!'

U petak Kopenhagen nastavlja dansko prvenstvo. Trenutno trećeplasirana momčad iz glavnog grada Danske za koju igra i hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski dočekuje Silkeborg koji se nalazi na pretposljednjem, 11. mjestu danske Superlige.

Skupa kazna

Kopenhagen koji je lani bio prvak nedavno je kažnjen s 13 tisuća eura kazne i zatvaranjem dijela tribine jer su njihovi navijači na utakmici s Midtjyllandom Martina Erlića koristili pirotehniku.

'Iskreno, mislim da je to totalna glupost. Igramo zbog navijača, a oni su tu da podrže momčad. Ne mislim da su učinili nešto loše. Mnogo sam puta doživio isto u Grčkoj, i zato mislim da je odluka glupa – nitko nije imao lošu namjeru. Stoga se s tom odlukom uopće ne slažem. Nisam vidio ništa opasno na stadionu. Mislim da je atmosfera bila fantastična, i nitko, naravno, nije pucao ni na koga. Mislim da sam rekao dovoljno', komentirao je Kotarski za Tipsbladet

Loš ulazak u sezonu

Kopenhagen koji je nešto lošije krenuo u sezone trenutačno se nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice, dok je u Ligi prvaka iznenađujuće izgubio od azerbejdžanskog Qarabaga. Kotarski je komentirao i nešto lošiju formu branitelja naslova: 'Normalno je imati razdoblje koje nije baš najbolje. To se događa i najboljim momčadima na svijetu. Sada ulazimo u novo razdoblje u kojem moramo ići utakmicu po utakmicu. Moramo biti spremni svaki put, i to je naš način razmišljanja. Imam potpuno povjerenje u momčad – i dobri smo i jaki' izjavio je hrvatski golman prije nego li je zaključio kako u klubu vlada dobra atmosfera, te da moraju raditi još više kako bi izašli iz krize.