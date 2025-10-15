Odala ih fotografija: Naš vatreni i samozatajna supruga u slatkom iščekivanju prvog djeteta

Hrvatski nogometni vratar, Dominik Kotarski (25) putem svog Instagram profila otkrio je lijepe vijesti. Naime, naš vatreni i njegova supruga Bernarda čekaju svoje prvo dijete.

Sretnim vijestima par se pohvalio uz crno - bijelu fotografiju na kojoj drže dječje tenisice, a u prvom planu istaknuo se trudnički trbuh buduće mame. "2026", kratko je poručio naš golman uz emotikon plavog srca dajući do znanja kako sitno odbrojavaju do rođenja svog prvog djeteta.

Dominik i Bernarda upoznali su se u srednjoj školi

Inače, ljubavna priča ovog para započela je još u srednjoškolskim danima, a svoj su odnos okrunili brakom 5. lipnja 2021. godine. Svoj posebni dan proslavili su iz stotinjak uzvanika, a mladenka je za ovu prigodu izabrala dugu, usku bijelu haljinu s dugim rukavima. Mladoženja je pak za svoj najposebniji dan izabrao elegantno sivo odijelo, a domaći mediji tada su pisali kako je vjenčanje prošlo u znaku 5000 božura.

Zbog ljubavi Bernarda odustala od sportske karijere

Zanimljivo je spomenuti i kako Dominik nije jedini sportaš u obitelji. Naime, Bernarda je bivša profesionalna košarkašica koja je napustila svoju sportsku karijeru kako bi se posvetila studiju ekonomije i podržala Dominika u njegovim nogometnim ambicijama.

Mladi vratar nikad nije skrivao koliko mu znači podrška njegove voljene, a na društvenoj mreži nerijetko podijeli i njihove zajedničke fotografije. Za razliku od supruga, Bernarda je ipak nešto samozatajnija pa tako svoj profil na Instagramu drži zaključanim, a detalje privatnog života ne dijeli s javnošću i medijima.

