Silvio Marić otkrio nam je Dinamove apetite i koga želi u sljedećem pretkolu

Svi 'koji dišu plavo' s nestrpljenjem čekaju utorak i uzvratnu utakmicu Dinamo - Thun koju ćete od 20 sati ekskluzivno pratiti na RTL-u i Voyo. Uoči utakmice Donna Diana Prćić razgovarala je sa Silvijem Marićem.

Gospodine Mariću, pred Dinamom je uzvrat protiv Thuna ovdje na Maksimiru u utorak. Vi ste bili na tribinama Arene Thun. Kako je to izgledalo po vama? Što Dinamo može, odnosno mora bolje u utorak?

"Dobro je. Prva utakmica nakon priprema. Thun je bio dobar protivnik. Mi smo zadovoljni rezultatom 1:1. Iz iskustva znam da ovakve utakmice vrlo lako možeš izgubiti, dosudi se neki kazneni udarac, ode na 2:0, Pokazali smo u drugom poluvremenu da možemo igrati jako dobro i mislim da imamo velike šanse za prolazak dalje", najavio je Marić.

'Želimo Ligu prvaka'

Vi imate veliko europsko iskustvo, a uz to ste i sjajan šahist. Ako utakmicu promatramo kao šahovsku partiju - kako Dinamo do šah-mata protiv Thuna u utorak?

"Očekujem pun stadion i puno ljudi. Njima će biti jako teško jer dolaze na prirodnu travu. Mi moramo pobijediti kod kuće. Mislim da ćemo odigrati bolju utakmicu. Iz utakmice u utakmicu igrat ćemo sve bolje. Tek smo izašli iz priprema. Noge su još teške i teško je ljudima objasniti da još nisi u optimalnoj formi. Tek za dva ili tri kola bit ćeš u pravoj formi. U razgovoru s igračima rekli su mi da je teren bio dosta tvrd i neugodan. Kada ga zaliju vodom, brzo se osuši i razlika u podlozi je stvarno velika. Ali igramo kod kuće, imamo dobar rezultat, kvalitetna smo ekipa i očekuje nas lijepa utakmica".

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Da, kao što ste rekli, tek je početak sezone. Kakav bi rezultat u Europi zadovoljio klub ove sezone?

"Napadamo tu Ligu prvaka. Naravno da bi nas zadovoljila i Europska liga, ali imamo dobru ekipu i kvalitetnu. Stariji smo godinu dana, iskusniji i doveli smo nekoliko novih igrača. Mislim da bismo bili sretni kada bismo izborili Ligu prvaka".

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Što to bi vas zadovoljilo u nastavku? Odlazak na Farske Otoke ili kod Željka Sopića?

"Uz malo sreće mogli bismo se sastati sa Željkom Sopićem u trećem pretkolu. Kada bih mogao birati, radije bih Litvu. Lijep je stadion, a Farski Otoci su malo zahtjevniji zbog samog putovanja. Aerodrom je specifičan, tko nije bio, ne zna. Posebni piloti voze između dvije planine. Zato bih, ako već mogu birati, radije Litvu".

Za kraj, bio je ovo sjajan europski tjedan. Pobijedili su i Varaždin, i Rijeka, i Hajduk.

"Svaka čast svima. Ovim putem im čestitam jer su odigrali stvarno dobre utakmice. To je jako važno za hrvatski nogomet, i zbog koeficijenta i zbog njihovog samopouzdanja. Još jednom svaka čast svima na odličnim rezultatima".

Čestitke svima, a Dinamo s puno optimizma ulazi u ovaj dvoboj u utorak.

"Naravno. Moramo odigrati dobru utakmicu i ganjamo taj prolaz. Učinit ćemo sve da to ostvarimo", zaključio je Silvio Marić.