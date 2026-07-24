U Maksimiru se sklapa megatransfer? Svlačionicu uskoro napušta jedan od najboljih igrača

Dinamo je objavio kako je mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Aleks Stojaković, novi igrač Plavih, a onda se pojavila novost kako je Dinamo na pragu novog velikog transfera.

Kako pišu Sportske novosti, Lazio još nije poslao službenu ponudu za Sergija Domingueza, ali interes rimskog kluba je postao izrazito ozbiljan. Potencijalni transfer najprije mora dobiti odobrenje čelnih ljudi talijanskog prvoligaša, nakon čega bi trebali započeti završni pregovori.

U Zagrebu je već boravio direktor Lazija, a uskoro bi se trebao i vratiti i tako krenuti u finaliziranje pregovora o transferu 21-godišnjeg španjolskog braniča. Transfer Domingueza u Serie A trebao bi biti riješen u sljedećim danima, ali naravno, ništa se još ne može definitivno zaključiti.

Uskoro gotovo

Dominguez je stigao u Dinamo prošlog ljeta u transferu vrijednom 1,2 milijuna eura, uz napomenu da je u ugovor uključen i postotak od buduće prodaje.

Dinamo je u prošlom zimskom mercatu za bivšeg igrača Barcelone imao ponudu PSV-a koja je iznosila 8 milijuna eura fiksno te još moguća 4 milijuna kroz razne bonuse. U Maksimiru su samo odmahnuli rukom na tu nizozemsku ponudu.

Planira se u plavom klubu na Dominguezu zaraditi ukupno s bonusima 15-16 milijuna eura. Ako uspije Dinamov naum, onda će prošloljetni dolazak mladog Španjolca postati ‘transfer svih transfera‘, u samo godinu dana Modri bi na njemu zaradili ogroman novac. Dakle, boravak Domingueza u plavom domu približio se očito svom kraju.