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Fenerbahče se službeno oglasio oko Dominika Livakovića

Fenerbahče se službeno oglasio oko Dominika Livakovića
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Turski klub je objavio službeno priopćenje oko hrvatskog vratara kako bi stao na kraj medijskim naklapanjima

25.7.2026.
17:23
Sportski.net
Luka Stanzl/PIXSELL
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Dominik Livaković opet je priča turskih i hrvatskih medija. Puno se piše svaki dan o njegovom dolasku u Dinamo, a informacija je jako puno. Spominjao se i odlazak u Olympiakos pa je Fenerbahče odlučio reagirati.

Turski klub je na svojim stranicama objavio službeno priopćenje oko hrvatskog vratara kako bi stao na kraj medijskim naklapanjima.

"Poštovani novinari, Vijest o transferu koja kruži medijima u vezi s našim igračem Dominikom Livakovićem, koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Gironi i Dinamu Zagreb, nije točna. Suprotno tvrdnjama, nismo primili nikakve službene ponude od Dinama Zagreb ili Olympiakosa za iznose navedene u vijestima. Za vašu informaciju", stoji u priopćenju.

Dakle, puno toga što smo čitali nije točno i saga oko Dominika Livakovića se i dalje nastavlja. Dinamo sigurno jest zainteresiran za dovođenje vratara koji je briljirao na posudbi prošle sezone. Fenerbahče očito ne želi pustiti Livakovića ispod cijene iako je i njihovom interesu da Livaković napusti klub kako bi smanjili broj stranaca u klubu. 

DinamoFenerbahčeDominik LivakovićOlympiakos
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