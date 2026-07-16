Preokret oko Livakovića: Talijanski klub 'krade' Dinamu vratara ispred nosa?

Dominik Livaković uskoro će napustiti Fenerbahče, ali još nije sigurno hoće li se vratiti službeno u Dinamo jer i drugi klubovi su zainteresirani za hrvatsku jedinicu.

Naime, turski novinar Yağız Sabuncuoğlu piše kako je za Livakovića zainteresiran Torino koji je u pregovorima s turskim klubom. Prema njegovim navodima Fener je u pregovorima i s Dinamom i Torinom. Talijanski klub nudi veću plaću za Livakovića, a može dati i više novca Fenerbahčeu koji ne želi dati Livija za manje od dva milijuna eura.

"Pregovaraju s oba kluba. Fenerbahçe želi prodati igrača, ali ne želi ga prodati za te iznose o kojima se govori. Nikako ne želi dati za 1-2 milijuna eura, ali možemo reći da će Livaković s 99,9% otići", piše turski novinar, a situacija će biti riješena vjerojatno već sljedećeg tjedna kada Livakovićev agent Andy Bara stigne na pregovore i riješi situaciju.

🗣️ Yağız Sabuncuoğlu: "Livakovic için menajeri Torino'yla görüşüyor. Torino'nun da bir teklifi var oyuncuya. Dinamo Zagreb artık zaten olağan teklif. Zagreb'in önerdiği maaş, Torino'nun önerdiği maaştan daha düşük. İki takımla görüşüyorlar. Fenerbahçe oyuncuyu satmak istiyor ama… pic.twitter.com/EeorIdz85b — Maraton Xtra (@maratonxtra) July 15, 2026

Livaković je za Dinamo odigrao 310 utakmica, a u 145 navrata sačuvao je mrežu netaknutom. Hoće li doći u Dinamo za stalno ostaje pitanje, a sigurno je da neće biti s momčadi protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.