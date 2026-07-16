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Preokret oko Livakovića: Talijanski klub 'krade' Dinamu vratara ispred nosa?

Preokret oko Livakovića: Talijanski klub 'krade' Dinamu vratara ispred nosa?
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Talijanski klub nudi veću plaću za Livakovića

16.7.2026.
9:50
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
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Dominik Livaković uskoro će napustiti Fenerbahče, ali još nije sigurno hoće li se vratiti službeno u Dinamo jer i drugi klubovi su zainteresirani za hrvatsku jedinicu.

Naime, turski novinar Yağız Sabuncuoğlu piše kako je za Livakovića zainteresiran Torino koji je u pregovorima s turskim klubom. Prema njegovim navodima Fener je u pregovorima i s Dinamom i Torinom. Talijanski klub nudi veću plaću za Livakovića, a može dati i više novca Fenerbahčeu koji ne želi dati Livija za manje od dva milijuna eura. 

"Pregovaraju s oba kluba. Fenerbahçe želi prodati igrača, ali ne želi ga prodati za te iznose o kojima se govori. Nikako ne želi dati za 1-2 milijuna eura, ali možemo reći da će Livaković s 99,9% otići", piše turski novinar, a situacija će biti riješena vjerojatno već sljedećeg tjedna kada Livakovićev agent Andy Bara stigne na pregovore i riješi situaciju.

 

 

Livaković je za Dinamo odigrao 310 utakmica, a u 145 navrata sačuvao je mrežu netaknutom. Hoće li doći u Dinamo za stalno ostaje pitanje, a sigurno je da neće biti s momčadi protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

DinamoDominik LivakovićTorinoFenerbahče
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