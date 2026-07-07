Gotova priča? Turci javljaju kako je Fenerbahçe prihvatio Dinamovu ponudu

Izgleda da je sagi napokon došao kraj. Prema više izvora, jedinica hrvatske reprezentacije, Dominik Livaković, uskoro bi trebao postati novi-stari igrač Dinama – ovog puta za stalno.

Naime, kako javlja turski novinar specijaliziran za Fenerbahçe, Başar Büyükkol, Dinamo je turskom velikanu ponudio tri milijuna eura plus dodatnih milijun na ime bonusa, što je Fenerbahçe i prihvatio. Da priča drži vodu, potvrđuje i tportal koji donosi kako je Fenerbahçe Dinamu ostao dužan jednu ratu za Livakovića, u visini od oko milijun eura, što bi se "zaboravilo", odnosno uračunalo u cijenu.

🚨TRANSFER GELİŞMESİ

Fenerbahçe Livakoviç'in transferi konusunda Dinamo Zagreb ile prensipte anlaşmaya vardı. Fenerbahçe bu transferden 3 Milyon Euro + 1 Milyon Euro Bonus alacak. pic.twitter.com/z5Yy08Sn6k — Başar Büyükkol 🎙✍ (@BasarBuyukkol) July 7, 2026

Tako bi Dinamo svog legendarnog vratara vratio u klub za maksimalno četiri milijuna eura, nakon što ga je prije tri godine prodao za gotovo sedam. Budući da je Livakoviću tek 31 godina, za očekivati je da će vratar iz Zadra Dinamu dati još mnogo sjajnih obrana, a više izvora piše kako će mu Zvonimir Boban dati petogodišnji ugovor s maksimalnom plaćom (750 tisuća eura godišnje + bonusi).

Livaković je za Dinamo odigrao 310 utakmica, a u 145 navrata sačuvao je mrežu netaknutom. U cijelom poslu bila je ključna želja vratara da se vrati na Maksimir, a cijeli bi posao trebao biti gotov prije 16. srpnja kada je rok za registraciju igrača za 2. pretkolo Lige prvaka protiv Thuna.