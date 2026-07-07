Bomba s Poljuda: Ivan Rakitić odlazi iz Hajduka!

Bivši veznjak Barcelone, Seville i hrvatske nogometne reprezentacije, Ivan Rakitić, više nije tehnički direktor Hajduka. Rakitiću je ugovor istekao 30. lipnja 2026., a bivši Vatreni novi nije potpisao.

"HNK Hajduk Split obavještava javnost kako je s danom 30. lipnja 2026. godine, istekom ugovora, završio mandat Ivana Rakitića na poziciji tehničkog direktora.

Ivan Rakitić je kao finalni čin svoje velike i uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima Bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati.

Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavan dio momčadi – primjer i uzor suigračima.

Nakon završetka igračke karijere preuzeo je funkciju tehničkog direktora, gdje je nastavio doprinositi razvoju sportskog segmenta i stvaranju temelja za dugoročni napredak prve momčadi. Svojim znanjem, međunarodnim kontaktima i stručnim razumijevanjem nogometa dao je značajan doprinos radu sportskog pogona.

Zato izražavamo iskrenu zahvalnost Ivanu na svemu što je učinio, kao igrač i kao tehnički direktor. Njegova predanost i povezanost s Hajdukom ostat će trajno upisane u povijest.

Iako završava svoju dužnost tehničkog direktora, Ivan Rakitić ostaje dio hajdučke obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti.

Raketa, hvala i sretno!", napisao je Hajduk prilikom oproštaja od srebrenog Vatrenog.

Već su neko vrijeme postojale glasine kako će Rakitić napustiti splitski klub, ali su one više puta demantirane. Sada se odlazak uistinu obistinio, a tek treba vidjeti koja će biti sljedeća Rakitićeva lokacija. Najlogičnija je i najviše se spominje španjolska Sevilla – klub i grad koji zauzimaju posebno mjesto u Rakitićevu srcu.

Rakitić je u Hajduk stigao u srpnju 2024. kao igrač. Nakon odlaska u mirovinu preuzeo je mjesto tehničkog direktora, gdje je bio desna ruka sportskom direktoru Goranu Vučeviću, koji je u međuvremenu otišao iz kluba.

"Neke priče nikada zapravo ne završavaju. One se jednostavno nastavljaju u drugačijem obliku. Hvala, Hajduk", napisao je Rakitić prilikom objave odlaska iz Hajduka.