FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SEIRE A ZOVE /

Hajduk ostaje bez ključnog igrača: Veliki talent seli u Italiju?

Hajduk ostaje bez ključnog igrača: Veliki talent seli u Italiju?
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Veznjaku je osobito impresivna bila prošla sezona, kada je u 31 nastupu devet puta tresao suparničku mrežu, a četiri puta asistirao za pogodak.

5.7.2026.
16:08
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Rokas Pukštas uskoro bi mogao napustiti Poljud jer je za usluge dvadesetjednogodišnjeg Amerikanca zainteresirana deveterostruka prvakinja Italije Genoa.

To je vijest koju je prvi donio Tuttomercato, koji također navodi kako su u Genoi, osim za Pukštasa, zainteresirani i za Hameda Traorèa te Mauritsa Kjærgaarda.

Dolazak Pukštasa bio bi samo nastavak nevjerojatnog prijelaznog roka za momčad koju vodi Daniele De Rossi. Ranije su već stigli David Puczka iz Juventusa, Tommaso Baldanzi iz Rome i Franz-Ethan Meichtry iz Dinamova idućeg protivnika Thuna, uz nekolicinu drugih igrača, dok bi Pukštasu transfer u Serie A predstavljao iskorak koji već neko vrijeme traži.

Amerikanac, koji će u kolovozu napuniti 22 godine, želi otići iz Hajduka ponajprije zato što smatra da ga Američki nogometni savez ignorira jer igra u Splitu. Drugi je razlog želja za iskorakom u karijeri. Pukštas je u Hajduk stigao prije šest godina i od tada je odigrao 132 utakmice u kojima je upisao 23 pogotka i devet asistencija. Osobito je impresivna bila prošla sezona, kada je u 31 nastupu devet puta tresao suparničku mrežu, a četiri puta asistirao za pogodak.

Dodajmo kako Genoa nije prvi klub iz Serie A s kojim se Pukštasa povezuje, jer ga je ranije željela dovesti i Parma.

Rokas PukštasHajdukGenoaSerie A
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike