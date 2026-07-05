Hajduk ostaje bez ključnog igrača: Veliki talent seli u Italiju?

Rokas Pukštas uskoro bi mogao napustiti Poljud jer je za usluge dvadesetjednogodišnjeg Amerikanca zainteresirana deveterostruka prvakinja Italije Genoa.

To je vijest koju je prvi donio Tuttomercato, koji također navodi kako su u Genoi, osim za Pukštasa, zainteresirani i za Hameda Traorèa te Mauritsa Kjærgaarda.

Dolazak Pukštasa bio bi samo nastavak nevjerojatnog prijelaznog roka za momčad koju vodi Daniele De Rossi. Ranije su već stigli David Puczka iz Juventusa, Tommaso Baldanzi iz Rome i Franz-Ethan Meichtry iz Dinamova idućeg protivnika Thuna, uz nekolicinu drugih igrača, dok bi Pukštasu transfer u Serie A predstavljao iskorak koji već neko vrijeme traži.

Amerikanac, koji će u kolovozu napuniti 22 godine, želi otići iz Hajduka ponajprije zato što smatra da ga Američki nogometni savez ignorira jer igra u Splitu. Drugi je razlog želja za iskorakom u karijeri. Pukštas je u Hajduk stigao prije šest godina i od tada je odigrao 132 utakmice u kojima je upisao 23 pogotka i devet asistencija. Osobito je impresivna bila prošla sezona, kada je u 31 nastupu devet puta tresao suparničku mrežu, a četiri puta asistirao za pogodak.

Dodajmo kako Genoa nije prvi klub iz Serie A s kojim se Pukštasa povezuje, jer ga je ranije željela dovesti i Parma.