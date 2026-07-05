Legendarni Talijan na klupi Brazila odbrusio navijačima: 'Nisam genij, ali nisam ni budala'

Javnost u Brazilu bila je oduševljena kada je Carlo Ancelotti prije godinu dana preuzeo Brazil. No, od tada su kritike na račun Talijana sve glasnije.

Najprije ga se kritiziralo i pritiskalo zbog Neymara, a kada je legendarni Talijan posustao i pozvao najboljeg strijelca u povijesti Brazila u reprezentaciju, fokus se prebacio na taktiku. No, izgleda kako su kritike dojadile Ancelottiju koji je odbrusio navijačima:

"Ne znam razumijem li se u nogomet ili ne, ali nitko me po tome ne može osuđivati... Ono što je sigurno jest da sam pripremao momčad za više od 1400 utakmica. Možda to nije dovoljno da bi se razumio nogomet, ali svakako je značajno iskustvo", rekao je Ancelotti, pa objasnio:

"Samo je jedna osoba pripremila više utakmica od mene: Sir Alex Ferguson, koji ih je vodio više od 2000. Prihvaćam savjete od svakoga, ali jedina osoba koja bi mi zaista mogla dati pravi savjet je Alex Ferguson. Sto posto sam siguran da nisam genij, ali isto tako sam sto posto siguran da nisam ni budala", zaključio je Talijan koji je osvojio pet Liga prvaka, što je rekord, u intervjuu za Folha de S. Paulo. Dvije je osvojio s Milanom, a tri s Real Madridom.