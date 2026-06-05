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Ancelotti otkrio kada bi se Neymar mogao vratiti na teren

Ancelotti otkrio kada bi se Neymar mogao vratiti na teren
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Foto: Latin Sport Images/Alamy/Profimedia

Sa 79 pogodaka 34-godišnji Neymar je najbolji strijelac Brazila u povijesti

5.6.2026.
19:22
Hina
Latin Sport Images/Alamy/Profimedia
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Neymar odlično individualno trenira i optimistični smo oko njega, rekao je na konferenciji za novinare u New Jerseyju talijanski strateg Carlo Ancelotti, izbornik brazilske reprezentacije.

"U ponedjeljak će Neymar obaviti novu magnetsku rezonancu i ako sve bude tada u redu priključit će se treninzima reprezentacije. O tome sve ovisi pa ne mogu najaviti hoće li zaigrati u prvom našem ogledu na prvenstvu. Ili drugom ili trećem. Postoji šansa za sve tri opcije“, izjavio je Ancelotti.

Neymar ima problema s ozljedom lista desne noge, a zbog stalnih ozljeda posljednji je put za reprezentaciju igrao tijekom jeseni 2023. godine. Sa 79 pogodaka 34-godišnji Neymar je najbolji strijelac Brazila u povijesti. Sa 77 golova u službenim susretima iza njega je legendarni Pele.

Na Svjetskom prvenstvu Brazil se nalazi u skupini C, a premijeru će imati protiv Maroka 14. lipnja. Potom će suparnik biti Haiti 20. lipnja, dok u zadnjem ogledu u skupini Brazilci igraju protiv Škotske 25. lipnja.

Posljednju pripremnu provjeru Brazil će odraditi 7. lipnja kada će mu suparnik biti Egipat.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Brazilska Nogometna ReprezentacijaCarlo Ancelotti
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