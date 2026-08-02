Kako ukloniti mrlje od kreme za sunčanje s bijele odjeće prije nego što trajno požute?

Krema sa zaštitnim faktorom neizostavan je dio ljetne rutine, no njezina primjena često ostavlja neželjeni podsjetnik na omiljenoj bijeloj odjeći. Tvrdokorne žućkaste ili narančaste mrlje koje se pojavljuju nakon pranja mogu uništiti i najdražu majicu ili haljinu. Iako se čine kao znak da je odjevnom predmetu došao kraj, uz pravilne korake i izbjegavanje ključnih pogrešaka, te je mrlje ipak moguće ukloniti.

Zašto je mrlje od kreme za sunčanje teže ukloniti?

Razlog zašto je mrlje od kreme za sunčanje toliko teško ukloniti leži u samom sastavu proizvoda. "Mrlje od krema za sunčanje posebno su tvrdokorne jer je riječ o kombiniranoj mrlji", objašnjava Kristi Lord, suosnivačica tvrtke L’AVANT Collective.

"Sadrže uljne emolijense, voskove, silikone, UV filtere i druge sastojke dizajnirane da prianjaju uz kožu i budu otporne na vodu. Ista ta svojstva pomažu im da se čvrsto vežu i za tkaninu."

Zašto mrlje postaju žute?

Intenzivna žuta ili narančasta boja koja se često pojavi na odjeći nakon pranja rezultat je kemijske reakcije. Do promjene boje dolazi kada određeni kemijski UV filteri, poput avobenzona, dođu u kontakt sa željezom i drugim mineralima prisutnim u tvrdoj vodi. Ta reakcija stvara mrlje boje hrđe koje postaju još izraženije kada se izlože toplini, piše Southern Living.

"Kako mrlje oksidiraju ili se izlažu toplini, promjena boje postaje sve gora", ističe Lindsay Droz iz L’AVANT Collectivea. Zbog toga je ključno prvo ukloniti masni, uljni ostatak kreme prije nego što se krene tretirati sama boja. Preskakanje tog koraka znatno otežava potpuno uklanjanje mrlje.

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Najveće pogreške koje treba izbjegavati

Brza reakcija je presudna, no mnogi u žurbi čine pogreške koje mrlju samo dodatno fiksiraju. "Najveća pogreška koju ljudi rade jest stavljanje odjevnog predmeta u sušilicu prije nego što je mrlja u potpunosti nestala", naglašava Lord. Toplina iz sušilice može trajno "zapeći" i masne ostatke i promjenu boje u tkaninu, čineći mrlju gotovo nemogućom za ukloniti.

Druga česta pogreška je agresivno trljanje mrlje. Iako se čini kao logičan prvi korak, trljanjem se čestice kreme samo guraju dublje u vlakna tkanine. Umjesto toga, stručnjaci savjetuju da se višak proizvoda nježno upije papirnatim ručnikom.

Nakon toga, ključan je predtretman tekućim deterdžentom, sredstvom za uklanjanje mrlja ili deterdžentom za posuđe. Sredstvo treba ostaviti da djeluje 15 do 20 minuta prije stavljanja u perilicu. Ako i nakon pranja ostane trag, postupak treba ponoviti, a odjeću nikako ne sušiti u sušilici.

Temperatura vode i korištenje izbjeljivača

Iako mnogi izvori preporučuju hladnu vodu, stručnjaci poput Droz objašnjavaju da topla voda općenito učinkovitije pomaže deterdžentima u razgradnji masnih ostataka kreme za sunčanje. Ipak, ključno je prvo provjeriti deklaraciju na odjeći.

Ako se ipak odlučite za izbjeljivač, potreban je oprez. Klorna bjelila mogu pogoršati narančaste ili hrđave mrlje nastale reakcijom kemijskih sastojaka i željeza, čineći ih još vidljivijima.

"Ako je izbjeljivanje prikladno za tkaninu, najbolje ga je koristiti tek nakon što je masni ostatak kreme u potpunosti uklonjen", savjetuje Droz. Za većinu bijelih tkanina, izbjeljivač na bazi kisika nježnija je i često sigurnija opcija za uklanjanje preostale diskoloracije.

Ponekad je potrebno nekoliko ciklusa predtretmana i pranja kako bi se uklonili i masni tragovi i žuta boja, ali strpljenje i pravilni koraci mogu spasiti vašu omiljenu ljetnu odjeću od otpisa.

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