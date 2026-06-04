Uklanja li hladna voda mrlje jednako učinkovito kao vruća? Evo što kažu stručnjaci

Uvriježeno je mišljenje kako je za besprijekorno čisto rublje i uklanjanje tvrdokornih mrlja neophodna vruća voda. Suočeni s mrljom od umaka na odjeći, mnogi automatski odabiru program pranja na visokoj temperaturi.

No, stručnjaci za pranje rublja i suvremena tehnologija deterdženata osporavaju taj mit, ističući da hladna voda može biti jednako, a u nekim slučajevima i znatno učinkovitija opcija. Stoga, prije odabira visoke temperature pranja, vrijedi razmotriti prednosti koje nudi hladna voda, piše Real Simple.

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Učinkovitost hladne vode

Glavni razlog zaokreta prema nižim temperaturama leži u naprednim formulacijama modernih deterdženata. "Sve do prije desetak godina, temperatura vode bila je osjetljiva tema za svako pranje, no danas je situacija manje intenzivna zahvaljujući modernim formulama deterdženata dizajniranim za djelovanje u širem rasponu temperatura", objašnjava Bryce Gruber, stručnjakinja za proizvode. Posebno se ističu tekući deterdženti s enzimima, koji su formulirani da prodiru duboko u vlakna i otapaju nečistoće čak i u hladnoj vodi.

Osim što je učinkovita, hladna voda znatno je nježnija prema tkaninama. Visoke temperature s vremenom uzrokuju blijeđenje boja i oštećuju vlakna, što dovodi do skupljanja odjeće. Pranjem u hladnoj vodi produžuje se vijek trajanja odjevnih predmeta, a boje ostaju življe i postojanije. Ne treba zanemariti ni ekološki i financijski aspekt. Podaci pokazuju da čak 90 posto energije koju perilica troši odlazi isključivo na zagrijavanje vode. Prelaskom na hladno pranje smanjuju se računi za električnu energiju te se značajno umanjuje ugljični otisak.

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Mrlje koje treba tretirati hladnom vodom

Postoje određene vrste mrlja kod kojih je upotreba vruće vode izrazito nepreporučljiva jer ih može trajno fiksirati za tkaninu. Tu prije svega spadaju mrlje na bazi proteina, poput onih od krvi, znoja, mliječnih proizvoda, jaja ili mesnih sokova.

"Vruća voda može doslovno uništiti proteine u vlaknima, čineći mrlju znatno težom za uklanjanje", objašnjavaju stručnjaci. Zbog toga se za takve nečistoće uvijek savjetuje početni tretman hladnom vodom.

Slično pravilo vrijedi i za mrlje od trave i blata, koje se pod utjecajem topline mogu trajno uvući u tkaninu. Kod blata je preporučljivo pričekati da se osuši, iščetkati višak i tek onda tretirati odjevni predmet. Hladna voda također je saveznik kod mrlja od tinte ili boja na bazi ulja jer toplina može uzrokovati njihovo širenje i razmazivanje. Ispiranje s naličja tkanine pomaže istisnuti pigment van, umjesto da ga se utrljava dublje. Čak i česte mrlje od crnog vina, čaja ili kave, bogate taninima, pod utjecajem topline postaju tvrdokornije. Isto vrijedi i za prirodne boje iz voća, poput rajčica ili bobičastog voća, koje se vrućom vodom trajno vežu za materijal.

Kada je vruća voda bolji izbor?

Iako je hladna voda iznenađujuće svestrana, postoje situacije u kojima je topla ili vruća voda i dalje nezamjenjiva. To se prvenstveno odnosi na masne i uljne mrlje, poput onih od maslaca, ulja za kuhanje ili voska. Toplina je ključna jer pomaže otopiti takve tvari koje su na sobnoj temperaturi u polukrutom stanju.

Također, kada je cilj dezinfekcija, visoke temperature su nužne. Posteljina, ručnici, kuhinjske krpe ili odjeća bolesne osobe trebali bi se prati na višim temperaturama kako bi se uništile bakterije, grinje i drugi patogeni. U slučajevima borbe protiv nametnika kao što su uši ili stjenice, pranje u vrućoj vodi ključan je korak u njihovom uklanjanju.

U slučaju nesigurnosti oko odabira temperature, najsigurniji pristup je započeti s hladnom vodom jer su šanse za oštećenje odjeće minimalne. Ipak, valja napomenuti da temperatura nije jedini faktor.

"Najvažnija stvar je deterdžent koji se koristi i agitacija perilice rublja", napominje Kristin Fracassi, osnivačica tvrtke Root & Splendor. Ako mrlje i dalje ostaju unatoč pravilnom odabiru temperature, uzrok može ležati u odabiru deterdženta ili ispravnosti perilice rublja.

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