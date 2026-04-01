Nemojte ovako vješati rublje jer će doći do oštećenja: 'Mnogi rade istu pogrešku'

Jedna od prednosti lijepog vremena svakako je mogućnost sušenja rublja na otvorenom. Takav način je ekonomičniji, često brži od sušenja u zatvorenom prostoru, a odjeći, posteljini i ručnicima daje svjež i prirodan miris.

Ipak, mnogi pritom rade istu pogrešku. Stručnjaci za odjeću iz brenda Superdry upozoravaju da bi upravo ta navika mogla oštetiti omiljene komade odjeće. Sastavili su niz savjeta za pravilnu njegu kako bi se produljio vijek trajanja odjeće, ali i upozorili na neke manje očite uzroke oštećenja, piše Mirror.

Pravilna metoda sušenja rublja

Kada je riječ o sušenju rublja, jedan od ključnih savjeta stručnjaka je da iskoristite moć prirode i sušite ga na otvorenom. No pritom preporučuju da se, umjesto kvačica, koristi stalak za sušenje koji se može iznijeti van.

Stručnjaci iz Superdryja objašnjavaju: "Tako se produžuje vijek trajanja odjeće jer se smanjuje trošenje uzrokovano izlaganjem toplini. Sunčeva svjetlost ima prirodna antimikrobna svojstva i djeluje kao blago sredstvo za izbjeljivanje tkanina".

"Budite oprezni s korištenjem kvačica jer mogu ostaviti neugledne, a ponekad i trajne tragove pritiska na osjetljivim materijalima. Kako biste ih zaštitili, izbjegavajte kvačice, a pripazite i da rublje ne ostavite na vjetru jer ga može otpuhati", dodaju.

Stručnjaci za odjeću također savjetuju: "Učinak izbjeljivanja možete dodatno pojačati tako da odjeću lagano poprskate bijelim octom prije sušenja na otvorenom, čime sunce još učinkovitije održava bijelo rublje svježim".

Ipak, upozoravaju: "Neke tkanine, osobito one od prirodnih vlakana poput pamuka, mogu postati krute ako se potpuno osuše na zraku. Kako biste to izbjegli, preporučujemo da rublje djelomično osušite vani, a zatim ga kratko stavite u sušilicu".

Prije vješanja ili stavljanja na stalak, odjeću je dobro lagano oblikovati rukama kako bi se smanjili nabori. Time se ujedno smanjuje potreba za glačanjem, što je uvijek praktično.

