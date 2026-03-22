Niste sigurni trebate li prije prvog nošenja oprati novu odjeću? Stručnjaci donose odgovore

Iako mnogi jedva čekaju obući novu majicu ili hlače čim stignu iz trgovine ili paketa, postavlja se pitanje je li to doista sigurno. Stručnjaci za tekstil upozoravaju da bi pranje prije prvog nošenja ipak trebalo postati navika.

Prema riječima Frances Kozen, više predavačice znanosti o vlaknima na Sveučilištu Cornell, u većini slučajeva preporučuje se oprati novu odjeću, osobito ako dolazi u izravan kontakt s kožom, piše Real Simple.

Što se sve nalazi na tkanini tjednima?

"Obično operem odjeću prije nošenja kako bih uklonila kemikalije iz proizvodnje, višak boje i nečistoće nastale tijekom rukovanja. Tekstil i odjeća prolaze kroz mnoge ruke, često u više zemalja", kaže Kozen. Naime, čak i nova odjeća može sadržavati tvari za koje ne biste željeli da su vam u kontaktu s kožom.

Nomi Dale Kleinman, voditeljica odjela za tekstilni dizajn na Fashion Institute of Technology, objašnjava: "Tekstilni proizvodi mogu sadržavati ostatke kemikalija iz proizvodnje, ali i škrob koji se koristi kako bi odjeća tijekom transporta i izlaganja u trgovini zadržala uredan izgled."

Ako je odjeća stajala u trgovini, dodatni je problem to što ju je moglo isprobavati ili dodirivati više ljudi. Istraživanja su pokazala da bakterije, gljivice i virusi mogu preživjeti na tkaninama danima pa čak i tjednima.

Pranje prije prvog nošenja

Pranje prije prvog nošenja ima i praktične prednosti – odjeća postaje mekša i ugodnija za nošenje. "Prvo pranje može ukloniti skupljanje kod pamučne odjeće koja nije prethodno tretirana. Tkanina je tijekom proizvodnje zategnuta, a ta napetost popušta kada se smoči", napominje Kozen.

Ipak, postoje iznimke. Odjeća koja ne dolazi u izravan kontakt s kožom ili se ne pere lako može se nositi bez prethodnog pranja.

"Odjeću koja zahtijeva kemijsko čišćenje ne perem prije nošenja, a ne brinem ni oko, primjerice, džempera koji se nose preko košulje", dodaje Kozen.

Posljedice nošenja neoprane nove odjeće

Ako odlučite preskočiti pranje, posljedice će u nekim slučajevima biti minimalne, osobito ako nemate osjetljivu kožu. No postoji rizik od iritacija ili osipa, upozorava Kleinman, posebno kod osoba sklonih kožnim reakcijama.

Osim toga, problem može predstavljati i boja na odjeći. Tamnije tkanine, osobito traper, mogu ispuštati boju koja se prenosi na kožu, drugu odjeću ili namještaj.

Kako biste izbjegli probleme, najvažnije je pridržavati se uputa za održavanje. Oznaka na odjeći prvi je i najvažniji vodič – ako piše "samo kemijsko čišćenje", pranje kod kuće nije preporučljivo.

Kleinman savjetuje i kako produžiti vijek trajanja odjeće: "Ako želite da odjeća dulje traje i manje se skuplja, perite je u hladnoj vodi i sušite na niskoj temperaturi ili na zraku." Naime, visoke temperature – i vode i sušilice – mogu uzrokovati blijeđenje boje, rastezanje ili skupljanje odjeće.

