Radotić: 'Nadam se da su ljudi koji odlučuju nešto naučili'

Osijek je i drugu sezonu zaredom završio u donjem dijelu prvenstvene tablice. Nakon što je prošle sezone momčad s Opus Arene završila na sedmom mjestu, ove je pala na deveto, a evo kako je našem Dominiku Franculiću sezonu prokomentirao trener Osječana Tomislav Radotić:

"Bilo je dosta turbulentno, dosta naporno i stresno. Nažalost, za sve navijače Osijeka razočaravajuća sezona. Ono što je najvažnije jest da smo uspjeli sačuvati prvoligaški status. Izuzetno mi je drago što je Marko (Malenica, op. a.) osvojio nagradu za najboljeg vratara Hrvatske lige. Iako, ja se nadam da ćemo u idućim sezonama imati više kandidata u tom ofenzivnom dijelu. Drago mi je radi njega i da smo mi završili, u konačnici, ipak na jedan pozitivan način."

Došli ste kao svojevrsni vatrogasac, da spasite situaciju kakva je bila u svlačionici u tom trenutku.

"Pa, svlačionica je bila u jednom... Neću reći neredu, ali zaista u jednoj psihološkoj blokadi, gdje i dečki koji objektivno imaju malo veću kvalitetu nego što su pokazivali, to nisu bili u stanju (pokazati). Upravo iz tog nekakvog razloga što su počeli sumnjati u sebe", rekao je Radotić pa nastavio:

"Prerano je to sve skupa krenulo. Prerano smo počeli s tom nekakvom psihozom da je situacija dramatična. Ona je bila loša, ali mislim da smo u tom trenutku uspjeli preokrenuti taj nekakav momentum i ekipe i same okoline, same javnosti. Tako da se u konačnici pokazalo da je taj trenutak bio ključan da ostanemo u prvoligaškom statusu."

Spomenuli ste vratara Malenicu. Za vratara je samopouzdanje jako važno. Prije nego što ste došli, on je bio dosta na klupi i neko vrijeme nije branio. Kako ste ga vratili u život tako brzo?

"Pa, imao sam sreću, skupa sa svojim stožerom, da je Marko jedna izuzetno snažna i karakterna osoba koja je sve što je postigla, postigla svojim radom. On je dovoljno čvrst, pametan momak, gdje na njega to nije trebalo toliko utjecati. To je njegov klub i on se osjećao dužnim i imao potrebu da da i on bude važan kotačić u tom samom preokretu, tako da je on sigurno bio jedan od naših oslonaca, na čemu smo mi bazirali daljnji naš uspjeh, odnosno očuvanje prvoligaškog statusa."

Kakvo ljeto čeka Osijek i Vas osobno?

"Pa, ja se nadam ambicioznije nego što je bilo prošlo. Nadam se da su ljudi koji sada odlučuju o samom odabiru igrača, igračkog kadra i svega što je potrebno za sami uspjeh, nešto naučili, izvukli pouke i da će sve skupa biti puno kvalitetnije odrađeno. Vremena nema puno. Ostale ekipe već rade na nekakvom konstruiranju ekipa za sljedeću sezonu i nadam se da ćemo mi to učiniti isto tako i da ćemo, ako ništa drugo, barem nekakvim malim koracima ići prema naprijed, da se više ovo ne ponovi", zaključio je Radotić.