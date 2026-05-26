SLETIO S CESTE /

Ovo je autobus u kojem su bila djeca: Donosimo snimke s mjesta nesreće kod Obrovca

26.5.2026.
16:46
RTL Danas
Na području Bilišana autobus sa školskom djecom sletio je s kolnika. Dvije sestre teže su ozlijeđene, a u zadarsku bolnicu s lakšim ozljedama prevezene su još dvije djevojčice i jedan dječak, kao i vozač. Riječ je o djeci između 8 i 14 godina starosti.

Po dojavi o nesreći koja se dogodila tijekom prijevoza djece na jutarnju nastavu u Obrovac, na teren su poslane sve žurne službe.

Očevid je završen, a utvrđeno je da je 62-godišnji vozač iz još neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom te sletio s kolnika nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. U autobusu je bilo 12 osoba.

Oglasila se policija 

"Policija je izišla na mjesto događaja, isto kao i sve žurne službe. Hitna pomoć je pružila pomoć troje djece i nakon toga ih je prevezla u OB Zadar", naveo je Mario Brzoja, načelnik Policijske postaje Benkovac-Obrovac.

"Isto tako, liječničku pomoć je zatražio vozač minibusa kojemu je liječnička pomoć pružena u bolnici u Biogradu. Za sada imamo informacije da je još dvoje djece zatražilo liječničku pomoć u bolnici u Zadru", dodao je Brzoja. 

U videu na vrhu članka pogledajte prizore s mjesta nesreće.

