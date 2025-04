Snažna lekcija o ljudskosti iz ZET-ovog autobusa: 'To je mogla biti i moja baka'

Uobičajena nedjeljna ruta, pretvorila se u nešto neočekivano. Javila nam se čitateljica koja je putovala ZET-ovom autobusnom linijom 273 Lužan - Dubec.

Odmah se iznenadila, kaže, pri ulasku u autobus. "Vozač mi je kulturno odzdravio 'Dobar dan'. Baš lijepo, pomislih. I tako, stanica za stanicom, dođosmo do stanice Vugrovečka u Popovcu. Na podu – štaka, rasute vrećice i starija gospođa. Pala je i nije mogla ustati. Dva dečka sa stanice pokušavaju je podići, no ne ide im olako", priča čitateljica.

Automatski je krenula priskočiti u pomoć, ali ipak: "U toj milisekundi pomislim sebično - pobjeći će mi autobus, tu ne voze često. No, jako sam se prevarila, na moje veliko iznenađenje i oduševljenje. Bus se gasi, vozač užurbano izlazi iz kabine i prilazi im. Iako se, nekako uz pomoć još jedne gospođe koja je izašla iz autobusa i dvojice dječaka, gospođa ipak podigla s poda".

Vrlo zabrinu, vozač je stariju gospođu pitao je li dobro i može li dalje, nastavlja naša čitateljica, ali gospođa sa štakom nije čekala autobus i nastavila je dalje sama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Neki ljudi okrenu glavu, neki bi i nogu podmetnuli'

"Vidno oduševljena reakcijom vozača i ostale tri osobe koje su joj pomogle, zahvaljivala se. Pri izlasku sam imala potrebu reći vozaču da me jako iznenadio, da bi malo tko to učinio – stvarno divna gesta", priča nam čitateljica, a vozač joj je odgovorio: "Naravno, kako ne bih pomogao? Može to biti i moja baka".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mladi vozač, velikog srca - primjer je svima nama, ističe čitateljica i dodaje da je lijepo i potrebno pružiti ruku osobi u nevolji.

Neki ljudi okrenu glavu kada vide da netko treba pomoć. Neki bi i nogu podmetnuli. I tako je ovaj plemeniti vozač zaslužio moje divljenje i zahvalnost te ojačao vjeru da svijet može biti puno bolje mjesto – kada bismo svi činili to što je učinio vozač: pomagali jedni drugima, kaže čitateljica.

"Hvala, gospodine na poučnoj vožnji!" Svatko od nas može nekada biti ta "osoba na podu", zaključuje, ali i svatko od nas može nekada biti "vozač koji nesebično pomaže".

POGLEDAJTE VIDEO: Vozili smo se novim električnim autobusom ZET-a, evo što smo sve saznali

Tekst se nastavlja ispod oglasa