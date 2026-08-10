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Makljaža na Poljudu: Torcida se međusobno potukla nakon šokantnog remija protiv Istre

Makljaža na Poljudu: Torcida se međusobno potukla nakon šokantnog remija protiv Istre
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon remija Hajduka i Istre 2-2 došlo do međusobne tučnjave Torcide

10.8.2026.
7:04
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Završnicu susreta Hajduka i Istre 1961 na Poljudu u nedjelju kasno navečer, u sklopu 2. kola SHNL-a, obilježili su neugodni prizori. Nakon remija 2-2 u drugom kolu SHNL-a, nezadovoljstvo na sjevernoj tribini preraslo je u sukob dijela pripadnika Torcide. Po završetku utakmice najprije je došlo do naguravanja, a zatim i do fizičkog obračuna među navijačima, javlja tportal. 

Napetost se osjećala i ranije tijekom susreta. Torcida je nekoliko puta skandirala "Uprava odlazi“, izražavajući nezadovoljstvo situacijom u klubu, a uvredljive poruke bile su upućene i predsjedniku Hajduka Ivanu Biliću.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka Hajdukovi igrači okupili su se na sredini terena i pozdravili navijače, no dio publike ispratio ih je zvižducima.

Dodatno nezadovoljstvo izazvao je način na koji su Splićani ostali bez pobjede. Hajduk je protiv Istre dvaput imao prednost, ali su gosti u sudačkoj nadoknadi postigli pogodak za konačnih 2-2.

Tablice omogućuje Sofascore

HajdukIstra 1961Torcida
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