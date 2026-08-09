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KAOS U SPLITU /

Nogometaši Hajduka izviždani, navijači vrijeđali Bilića i vikali: 'Uprava, odlazi!'

Nogometaši Hajduka izviždani, navijači vrijeđali Bilića i vikali: 'Uprava, odlazi!'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Epilog šokantnog remija Hajduka i Istre u 2. kolu SHNL-a

9.8.2026.
23:39
M.G.
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Pulska Istra 1961 je pogotkom u zadnjoj minuti utakmice došla do boda protiv Hajduka na Poljudu, u posljednjem dvoboju nedjeljnog programa 2. kola domaćeg prvenstva.

Hajduk je poveo u 15. minuti golom glavom Rokasa Pukštasa nakon ubačaja iz kuta. Izjednačio je u 42. minuti Emil Frederiksen iz slobodnog udarca. Novo vodstvo splitskoj momčadi donio je Marko Livaja u 84. minuti. Za konačnih 2-2 strijelac je bio Dukan Ahmeti u petoj minuti dodatka na samom kraju dvoboja.

Navijači na Poljudu bili su bijesni. Momčad je ispraćena sa zvižducima, čuli su se povici 'Uprava, odlazi!' i vulgarno skandiranje prema predsjedniku Ivanu Biliću.

HajdukIstra 1961HnlGonzalo GarciaMarko LivajaPoljudTorcidaIvan Bilić
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