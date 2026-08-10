FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEĆE MOĆI, OVE NOĆI /

Gonzalu Garciji zabranili odgovoriti na ključno pitanje

Gonzalu Garciji zabranili odgovoriti na ključno pitanje
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Gonzalu Garciji zabranjeno komentirati navijačke povike 'Uprava, odlazi'

10.8.2026.
7:34
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Gonzalo García, trener Hajduka, nije smio odgovoriti na pitanje o nezadovoljstvu navijača i povicima "Uprava, odlazi!“ koji su se u nedjelju čuli na Poljudu nakon remija s Istrom 1961.

Hajduk i Istra odigrali su 2-2 u susretu drugoga kola SHNL-a, a domaći navijači burno su reagirali na konačni rezultat i predstavu splitske momčadi. Igrači su s travnjaka ispraćeni glasnim zvižducima, dok je s tribina odjekivalo "Uprava, odlazi!“. Čulo se i vulgarno skandiranje upućeno predsjedniku Hajduka Ivanu Biliću.

O atmosferi na stadionu García je upitan na konferenciji za medije održanoj nakon utakmice, ali odgovor nije uslijedio. Treneru Bijelih nije bilo dopušteno očitovati se o povicima navijača, uz obrazloženje da smije govoriti isključivo o utakmici i nogometnim temama.

Takva intervencija dodatno je privukla pozornost jer su reakcije s tribina obilježile završnicu večeri na Poljudu jednako snažno kao i događaji na terenu. Navijači su jasno izrazili nezadovoljstvo stanjem u klubu, ali Hajdukov trener nije dobio priliku iznijeti svoje viđenje njihove poruke.

Remi protiv Istre tako je ostao u sjeni zvižduka, prosvjeda s tribina i pitanja na koje García nije smio odgovoriti.

Istra 1961 osvojila je bod na Poljudu protiv Hajduka zahvaljujući pogotku u samoj završnici susreta drugog kola domaćeg prvenstva.

Splićani su poveli u 15. minuti, kada je Rokas Pukštas nakon ubačaja iz kuta precizno pogodio glavom. Emil Frederiksen izjednačio je rezultat u 42. minuti iz slobodnog udarca, a novo vodstvo Hajduku donio je Marko Livaja u 84. minuti. Ipak, Puljani se nisu predali te je Dukan Ahmeti pogotkom u petoj minuti sudačke nadoknade postavio konačnih 2-2.

Tablice omogućuje Sofascore

Gonzalo GarciaHajdukHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike