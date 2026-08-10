Gonzalu Garciji zabranili odgovoriti na ključno pitanje

Gonzalo García, trener Hajduka, nije smio odgovoriti na pitanje o nezadovoljstvu navijača i povicima "Uprava, odlazi!“ koji su se u nedjelju čuli na Poljudu nakon remija s Istrom 1961.

Hajduk i Istra odigrali su 2-2 u susretu drugoga kola SHNL-a, a domaći navijači burno su reagirali na konačni rezultat i predstavu splitske momčadi. Igrači su s travnjaka ispraćeni glasnim zvižducima, dok je s tribina odjekivalo "Uprava, odlazi!“. Čulo se i vulgarno skandiranje upućeno predsjedniku Hajduka Ivanu Biliću.

O atmosferi na stadionu García je upitan na konferenciji za medije održanoj nakon utakmice, ali odgovor nije uslijedio. Treneru Bijelih nije bilo dopušteno očitovati se o povicima navijača, uz obrazloženje da smije govoriti isključivo o utakmici i nogometnim temama.

Takva intervencija dodatno je privukla pozornost jer su reakcije s tribina obilježile završnicu večeri na Poljudu jednako snažno kao i događaji na terenu. Navijači su jasno izrazili nezadovoljstvo stanjem u klubu, ali Hajdukov trener nije dobio priliku iznijeti svoje viđenje njihove poruke.

Remi protiv Istre tako je ostao u sjeni zvižduka, prosvjeda s tribina i pitanja na koje García nije smio odgovoriti.

Istra 1961 osvojila je bod na Poljudu protiv Hajduka zahvaljujući pogotku u samoj završnici susreta drugog kola domaćeg prvenstva.

Splićani su poveli u 15. minuti, kada je Rokas Pukštas nakon ubačaja iz kuta precizno pogodio glavom. Emil Frederiksen izjednačio je rezultat u 42. minuti iz slobodnog udarca, a novo vodstvo Hajduku donio je Marko Livaja u 84. minuti. Ipak, Puljani se nisu predali te je Dukan Ahmeti pogotkom u petoj minuti sudačke nadoknade postavio konačnih 2-2.