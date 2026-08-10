Oglasila se supruga Sergeja Trifunovića nakon incidenta u trgovačkom centru: 'Želim biti jasna'

Glumac Sergej Trifunović (53) i njegova supruga Isidora Trifunović ponovno su dospjeli u fokus javnosti zbog incidenta u trgovačkom centru Galerija u Beogradu.

Prema pisanju Blica, u jednoj od trgovina zaštitari su posumnjali na Isidoru te zatražili pregled njezinih stvari. Situacija je navodno eskalirala kada je Sergej Trifunović odbio pretres, nakon čega su zaštitari pozvali policiju. Spomenuti portal piše kako je Isidora policiji tvrdila da joj je jedan sako slučajno upao u vrećicu.

Nakon brojnih napisa i tvrdnji koje su se posljednjih dana pojavile u medijima, Isidora se sada odlučila javno oglasiti. Na društvenim mrežama objavila je poduže priopćenje u kojem je odbacila navode o navodnom protupravnom postupanju te poručila da daljnje postupanje prepušta svojim odvjetnicima i nadležnim institucijama.

Foto: Dusan Milenkovic/PIXSELL

''Već duže vrijeme, a osobito od kraja 2024. godine, moj privatni život predmet je kontinuiranog i učestalog medijskog izvještavanja koje je u potpunosti izgubilo vezu s legitimnim javnim interesom. O meni je u tom razdoblju objavljeno više od stotinu tekstova, među kojima su brojne netočne informacije, proizvoljna tumačenja i senzacionalističke konstrukcije. Ranije objavljeni i osporeni navodi povremeno se ponovno pojavljuju i predstavljaju kao nove činjenice. Zbog toga želim biti potpuno jasna'', napisala je Isidora pa dodala kako do sada nije smatrala potrebnim svoj privatni život pretvarati u kontinuirani niz demantija.

''Naslov nije dokaz. Insinuacija nije činjenica. Učestalost ponavljanja neistinite informacije ne mijenja njezinu prirodu. Javni interes i radoznalost javnosti nisu sinonimi. Brak s javnom osobom ne znači odricanje od prava na privatnost, dostojanstvo i istinito informiranje. Nemam namjeru polemizirati s pojedinim medijima niti na svaki novi naslov odgovarati novim priopćenjem'', dodala je supruga proslavljenog srpskog glumca.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE