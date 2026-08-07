Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'

Glumac Sergej Trifunović (53) i njegova supruga Isidora Mijanović našli su se u središtu novog incidenta u trgovačkom centru Galerija u Beogradu.

Prema pisanju Blica, u jednoj trgovini zaštitari su posumnjali na Isidoru te zatražili pregled njezinih stvari. Situacija je navodno eskalirala kada je Sergej Trifunović odbio pretres, nakon čega su zaštitari pozvali policiju.

Kako piše Blic, Isidora je policiji tvrdila da joj je jedan sako "slučajno upao u vrećicu". Unatoč tome, protiv nje bi trebala biti podnesena kaznena prijava, a ona i Trifunović privedeni su u policijsku postaju.

Raniji problemi sa zakonom

Ovo nije prvi put da se supružnici pojavljuju u policijskim izvješćima. Prije dvije godine Trifunović i Isidora bili su pozvani na razgovor u policijsku postaju, no tužiteljstvo je tada zaključilo da nema elemenata kaznenog djela.

Tada je, prema pisanju srpskih medija, utvrđeno da je Isidora, inače hrvatska državljanka, boravila u Srbiji bez odgovarajuće prijave, zbog čega je protiv nje podnesena prekršajna prijava prema Zakonu o strancima. Nakon pravomoćnosti odluke morala je platiti novčanu kaznu, a bilo joj je naloženo i da u roku od 24 sata napusti Srbiju.

Sam Trifunović ranije se također našao u nekoliko policijskih postupaka. U travnju 2024. godine uhićen je tijekom akcije povezane s primopredajom droge, dok je 2023. godine priveden u Splitu nakon incidenta na plaži Kaštelet, gdje je, prema navodima medija, vrijeđao policijske službenike koji su intervenirali zbog njegova psa.