Sergej Trifunović: 'Sredstva ne biram. Nije mi mrsko ni da oženim 'rvata'

Jedan od najprepoznatljivijih regionalnih glumaca, Sergej Trifunović (53), posljednjih je godina itekako aktivan na društvenim mrežama, posebice na Instagramu, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog života. Njegove objave često uključuju fotografije i videozapise sa suprugom, Isidora Trifunović (29) s kojom, čini se, uživa u skladnom odnosu.

Iako su mediji ranije nagađali o problemima u njihovom braku - pa čak i izvještavali o navodnoj svađi koja je završila policijskom prijavom, aktualne objave na društvenim mrežama sugeriraju sasvim drugačiju sliku. Par danas djeluje prisno i zaljubljeno, a njihovi zajednički trenuci često su ispunjeni humorom i međusobnim zadirkivanjem.

Najnovijom objavom Trifunović je ponovno privukao pažnju pratitelja. Naime, podijelio je fotografiju domovnice svoje supruge, uz duhovit opis u svom prepoznatljivom stilu:

''Ja sam zadužen za onu trećinu koju treba prevesti u našu vjeru. Sredstva ne biram. Nije mi mrsko ni da oženim 'rvata'', napisao je Sergej.

Inače, Trifunović je godinama slovio za jednog od najpoznatijih neženja u regiji, sve do proljeća 2024. kada je izgovorio sudbonosno ''da'' Isidori Mijanović. Njihova ljubavna priča započela je diskretno, a ubrzo nakon što je postala javna, privukla je veliku pažnju. U jednom od intervjua glumac je otkrio da je već na drugom spoju znao kako će Isidora postati majka njegove djece.

