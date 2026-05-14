Bum! Noga u glavu i zlato: Ivica Ivić pomeo Turke pred njihovom publikom, ovo je za pamćenje

Ako netko može biti sportski uzor, to je naš najstariji borac u kickboxingu, Ivica Ivić (43), koji je u četvrtak odnio dva svjetska zlata, dvije velike pobjede i potvrdio: njega se ne može skinuti s trona!

Njegovo ime polako ulazi u sportske legende, a svaki novi turnir, svaki novi pehar kao da je pečat njegovoj sportskoj veličini i snazi. Ovog puta dva zlata - s jednog od najjačih svjetskih kupova, onog u turskoj Antalyji, u dvije kickboxing discipline na prvenstvu u organizaciji World Association of Kickboxing Organizations.

Stigao je kao favorit, odnosno kao aktualni svjetski i europski prvak u kickboxingu koje je osvojio u Abu Dabiju, odnosno u Ateni. Također, stigao je i kao favorit kao prošlogodišnji pobjednik iz Turske u dvije discipline u kojima se i ovog puta borio. Javio nam se nakon pobjedničkih mečeva kroz koje je doslovno prošetao i deklasirao protivnike.

"Išao sam završiti što prije", smije se. Dvije borbe u light contact disciplini, dvije pobjede uz tehničke nokaute i kakvi mečevi!

U finalu ga je dočekao Huseyin Hava, turski borac kojem su presudili Ivićev desni kroše u tijelo, a onda ga je dokrajčio nogom u glavu. Hava je mogao samo jednu stvar - složiti se na pod kao pokošen!

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Meč je bio gotov za svega nekoliko sekundi, a Iviću je objesio zlato oko vrata.

Isti dan uslijedile su borbe i u drugoj disciplini u kojoj je Edogan Akca bio protivnik u polufinalu, u kojem je Ivić pokazao svoju tehničku nadmoć. Udarci su mu bili disciplinirani, savršeno precizni, pokazao je da je on neprikosnoveni kralj tatamija. Protivnika je doslovno izgurao s tatamija desnom nogom u glavu, savršeno precizan high kick bio je dovoljan da se lansira do finala.

Foto: Privatni album

U finalu novi protivnik, ponovno Turska i Recep Kaylan, na kojem je potvrdio tko je kralj high kicka! Lijevom nogom u glavu iznenadio je protivnika, a onda je uslijedila serija udaraca direkta i low kicka. U malo više od minute borbe i drugo zlato bilo je osvojeno!

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Respect od sudaca, drugih boraca

"Nosim dva zlata u Hrvatsku, došao sam po to! Nevjerojatno iskustvo, snažan turnir i nevjerojatan osjećaj! Prilazili su mi suci, drugi borci, djeca, tražili da se slikaju sa mnom - jednostavno nevjerojatno", rekao nam je Ivić.

Snažan turnir s više od 40 država iz cijelog svijeta, za Ivića kao da je samo još jedna postaja u zlatnom nizu. U samo pola godine prošetao se kroz dva svjetska i jedan europski kup, zlata bere kao od šale i potvrđuje da je sam vrh ovog sporta. U Italiji na svjetskom kupu osvojio je zlato u jednoj disciplini, u Turskoj dva zlata u dvije discpline, a na nedavnom Europskom kupu u Varaždinu također dva zlata.

"Prezadovoljan sam svojom formom, bilo je krvavo, naporno, isplatilo se. Kad pogledam iza sebe - paralelno sam se sam pripremao, vodim klub i pripremam druge, mlađe borce, ovo je nevjerojatno", rekao nam je u razgovoru iz Turske.

Foto: Privani album

Kao i uvijek, ne izostavlja ljude koji su uz njega, koji ga podržavaju u svakoj pobjedi, od djevojke Nikoline koja ga je ovog puta bodrila u kutu tatamija, do prijatelja iz Hrvatske čije čestitke ne prestaju stizati ni nakon ove posljednje dvije pobjede.

Podsjetimo, osim što je aktualni svjetski i europski prvak u kicboxingu,

"Ovo je san koji sam sanjao cijeli život, doslovno živim svoj san posljednjih godina! Hvala svima što su uz mene", rekao nam je i ovog puta zlatni Ivić.