Neuništiv! Ivić melje sve pred sobom: Dvostruko zlato i nova poruka rivalima

Hrvatski kickboksač Ivica Ivić, aktualni svjetski i europski prvak, još je jednom dokazao da su godine za njega samo broj.

Na Europskom kupu u Varaždinu, održanom početkom svibnja, ovaj 43-godišnji sportaš trijumfirao je u dvije različite discipline, osvojivši dva zlatna odličja i time nastavio nevjerojatan pobjednički niz. Njegov uspjeh nije samo sportska vijest, već kulminacija jedne iznimne životne i sportske priče obilježene nevjerojatnom upornošću, pobjedama nad teškim ozljedama i životnim tragedijama.

Kruna karijere u petom desetljeću

Dvostruko zlato iz Varaždina samo je posljednji u nizu uspjeha koji su obilježili Ivićevu karijeru u posljednjih godinu dana. Godina 2025. bila je gotovo nestvarna. Ivica Ivić osvojio je sedam zlatnih i jednu srebrnu medalju na svjetskim kupovima.

U listopadu 2025. na Svjetskom kupu u Uzbekistanu, u konkurenciji više od 2700 boraca, osvojio je zlato i srebro. Kruna godine stigla je u prosincu u Abu Dhabiju, gdje se okitio naslovom svjetskog prvaka, pobijedivši u finalu legendarnog bosanskohercegovačkog borca Adnana Redžovića..

Pobjednički pohod nastavio se i u 2026. godini. U veljači je na Europskom kupu u Ateni osvojio dvostruko zlato u disciplinama Kick Light i Light Contact, da bi u ožujku na Svjetskom kupu u Italiji ponovno stao na najvišu stepenicu postolja, gdje mu se pridružio i sin Michel, također osvajač zlatne medalje te aktualni državni prvak u svojoj kategoriji godina.

Varaždin je tako bio potvrda dominacije i nevjerojatne sportske dugovječnosti.

Od prognaničkih dana do vrha svijeta

Ivićev put do vrha bio je sve samo ne lagan. Podrijetlom iz prognaničke obitelji iz Bosanske Posavine, prve sportske korake napravio je u Njemačkoj, a karijeru kasnije gradio u zagrebačkoj Dubravi. Njegova karijera ispunjena je impresivnim brojkama: višestruki je osvajač europskih i svjetskih kupova, svjetski doprvak. a više ni me broji koliko je puta bio državni prvak.

Ipak, iza tih uspjeha stoje godine borbe, ne samo u ringu, već i sa zdravljem. Pretrpio je više od 10 prijeloma, još uvijek u jednoj nozi njegov zlog drže pločice.

No nikada nije pomišljao na odustajanje. Svaka prepreka bila je samo nova motivacija da se vrati jači.

Armus Gym: Tvornica prvaka i obiteljska ostavština

Danas je Ivica Ivić vlasnik i glavni trener u Boxing-kickboxing klubu Armus Gym. Svoju strast i golemo znanje prenosi na mlade natjecatelje, među kojima su i njegov sin Michell te nećaci Miguel i Mia koji svi do reda nižu odličja u ovoj borilačkoj disciplini.

Koliko je klub uspješan, pokazao je i nastup u Varaždinu. Na Europskom kupu, koji je okupio gotovo 2800 boraca iz 299 klubova, Armus Gym je sa samo pet boraca zauzeo visoko 28. mjesto. Uz Ivićeva dva zlata, Dominik Zadro osvojio je zlato, Bruno Ćurković srebro, a Ante Vulić broncu.

Njegov sin Michell Ivić je u finalu izgubio za samo jedan bod i osvojio srebro.

Na pratećem Varaždin openu, Miguel Ivić je bio srebrni, kao i Niko Vudjan, a Jan Petrić brončani. Iskustvo u borbi skupio je i Marko Mesić koji je osvojio peto mjesto na Varažin openu.

"Za svoje borce sam htio da osjete protivnike iz drugih zemalja. Ponekad se uljuljaju s domaćim borcima. Ali kad dođe motiviran borac iz Izraela ili Austrije, koji ne zna ništa o tvojoj povijesti, on dolazi otkinuti protivniku glavu", objašnjava Ivić svoju trenersku filozofiju, ističući kako borci iz zemalja bivšeg SSSR-a imaju sjajnu boksačku tehniku, dok su Talijani ponekad "prljaviji".

"Zato uvijek govorim borcima, ako želiš pobijediti prljavu igru i naklonost suca, moraš biti bolji od protivnika za 30 posto da bi osvojio čistu pobjedu", kaže Ivić.

Njegova priča, ispunjena sportskim trijumfima i životnim nedaćama, služi kao inspiracija ne samo mladim borcima u njegovu klubu, već i svima koji se suočavaju s preprekama. Iako na leđima ima 43 godine i status najstarijeg aktivnog hrvatskog kickboksača, Ivić ne namjerava stati. Već najavljuje pohod na Antaliju, gdje se održava jedan od najjačih svjetskih kupova, s ciljem da još jednom obrani titulu i potvrdi status legende ovog sporta.

