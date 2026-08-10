Dobrota se ne planira: Irena kaže: 'Ako nekome mogu olakšati dan, zašto ne bih?'

Prijateljica Sanja prijavila je Irenu na kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća powered by Admiral" jer vjeruje da upravo ljudi poput nje, svakodnevnim malim gestama i bez očekivanja bilo kakvog priznanja, čine svijet ljepšim mjestom.

Postoje ljudi koji nikada neće govoriti o svojim dobrim djelima. Ne pomažu zato što žele pohvalu ili zahvalnost, nego zato što vjeruju da je to jednostavno ispravno.

Upravo takve ljude želi istaknuti kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća powered by Admiral", koji podsjeća da najveću razliku često ne čine velika herojska djela, nego male geste kojima nekome uljepšamo dan ili olakšamo težak trenutak.

Jedna od priča koja se istaknula u kreativnom natječaju je ona Irene Pozder Violić. Irena ima 41 godinu, odrasla je u okolici Varaždina, a danas radi u administraciji. Na svom poslu najviše cijeni međusobno povjerenje i podršku među kolegama, a vjeruje da zanimanje ne određuje koliko čovjek može učiniti za druge, nego karakter i spremnost da bude oslonac ljudima oko sebe.

Foto: Privatna arhiva

Slobodno vrijeme najradije provodi s obitelji i prijateljima, a kad god može, pobjegne na kratko putovanje. Vrijednosti poput poštenja, empatije i pomaganja drugima usvojila je još u djetinjstvu i njima se nastoji voditi kroz život.

Na natječaj ju je prijavila dugogodišnja prijateljica Sanja Violić. Sanja ima 38 godina, rođena je i odrasla u Dubrovniku, a danas radi kao profesorica matematike u srednjoj školi. Kaže kako je upravo rad s mladima najviše ispunjava jer svakodnevno ima priliku pratiti njihov razvoj i pomoći im da steknu samopouzdanje, ne samo u matematici nego i u životu. U slobodno vrijeme najviše voli putovati, upoznavati nova mjesta i različite kulture, uvjerena da svako novo iskustvo čovjeka obogaćuje.

Ljudi poput Irene ne traže priznanje

Sanja i Irena prijateljice su više od deset godina. Iako danas žive u različitim gradovima i ne viđaju se onoliko često koliko bi željele, njihovo prijateljstvo temelji se na iskrenosti, povjerenju i sigurnosti da će uvijek biti jedna uz drugu.

"Irena je jedna od onih rijetkih osoba koje uvijek stavljaju druge ispred sebe. To nije nešto što radi zbog priznanja ili pohvale, nego je jednostavno dio njezina karaktera", kaže Sanja.

Tijekom godina, dodaje, nebrojeno je puta svjedočila situacijama u kojima je Irena bez razmišljanja pomogla prijateljima, poznanicima, ali i ljudima koje jedva poznaje.

"Uvijek pronađe vremena saslušati nekoga, ponuditi konkretnu pomoć ili jednostavno biti uz osobu kojoj je to najpotrebnije. Nikada ne očekuje ništa zauzvrat." Upravo zato odlučila ju je prijaviti na kreativni natječaj.

"Često se u javnosti ističu velike i spektakularne priče, a ja vjerujem da svijet mijenjaju upravo oni ljudi koji svojim malim, ali iskrenim djelima svakodnevno čine razliku u životima drugih."

"Ako mogu nekome olakšati dan, zašto ne bih?"

Za Irenu, međutim, u svemu tome nema ničeg posebnog. "Volim biti osoba na koju se drugi mogu osloniti. Ako nekome mogu pomoći, olakšati nešto ili ga barem saslušati, to ću rado učiniti. Ne smatram to nečim posebnim, nego nečim što bi trebalo biti sasvim prirodno", kaže.

Takav pogled na život, objašnjava, ponijela je iz vlastitog doma.

"Odrastala sam u obitelji u kojoj su me učili da budem poštena, da poštujem ljude i da pomognem kada god mogu. To nisu bile velike lekcije, nego vrijednosti koje su se živjele svaki dan."

Irena je osoba koja vjeruje da upravo male geste često imaju najveću vrijednost. "Nekad je dovoljno saslušati nekoga, odvojiti malo svog vremena ili uputiti lijepu riječ. To nama možda nije mnogo, ali nekome drugome može značiti jako puno."

"Kada sam joj jednom rekla da se divim tome koliko uvijek pronađe vremena za druge, samo se nasmiješila i rekla: 'Ako mogu nekome olakšati dan, zašto ne bih?' To je zapravo cijela Irena", prisjeća se.

Najljepše priznanje stiglo je od prijateljice

Kada je saznala da ju je Sanja prijavila na natječaj, Irena je ostala iskreno iznenađena. "Najviše me dirnulo to što je iza svega stajala Sanja. Ona me poznaje više od deset godina i činjenica da je upravo ona prepoznala te osobine kod mene ima posebnu vrijednost."

Priznaje kako ju je cijelo iskustvo potaknulo da razmisli o tome kako je vide ljudi koji je okružuju. "Ovo me podsjetilo koliko je lijepo kada netko primijeti ono što radiš, čak i kada to nikada ne radiš zbog priznanja."

Za Irenu su, kako sama kaže, najveće životne vrijednosti iskrenost, empatija i poštovanje prema ljudima. "Trudim se prema drugima odnositi onako kako bih voljela da se oni odnose prema meni. Nikada ne možemo znati kroz što netko prolazi i koliko mu može značiti mala gesta pažnje."

Priče poput Irenine podsjećaju da dobrota ne mora biti spektakularna da bi ostavila trag. Ponekad je dovoljno odvojiti nekoliko minuta, saslušati nekoga ili pružiti pomoć upravo onda kada je najpotrebnija.

Ako i vi poznajete osobu koja svakodnevno nesebično pomaže drugima, prijavite je na kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća powered by Admiral". Možda upravo ona osvoji nagradu od 1.000 eura kao simboličnu zahvalu za sva dobra djela koja čini svakoga dana.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Admiralom.