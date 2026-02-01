Znate li kako pravilno skladištiti zimsku odjeću? Ovako ćete sačuvati njezinu kvalitetu

S dolaskom toplijeg vremena, zimska odjeća poput debljih kaputa i džempera zamjenjuje se lakšim odjevnim predmetima. Prije skladištenja do sljedeće sezone, nužno je provesti odgovarajuću pripremu.

Pravilno pohranjivanje ključan je faktor za očuvanje dugovječnosti zimske garderobe, čime se osigurava da vaši odjevni predmeti ostanu u savršenom stanju, piše Project Social T.

Metoda skladištenja zimske odjeće

Osnovni i najvažniji korak prije skladištenja jest temeljito čišćenje odjeće. Iako se odjevni predmet može činiti čistim, nevidljivi ostaci znoja, parfema ili manjih mrlja od hrane s vremenom mogu privući moljce i prouzročiti trajna oštećenja tkanine.

Potrebno je slijediti upute za održavanje navedene na etiketama te oprati ili kemijski očistiti sve odjevne predmete. Ovaj proces ujedno je i prilika za saniranje manjih oštećenja, poput prišivanja gumba ili popravka podstave, čime se osigurava da je odjeća spremna za nošenje s dolaskom prvih hladnijih dana.

Održavanje osjetljivih materijala

Vuneni kaputi i džemperi zahtijevaju poseban tretman. Umjesto učestalog pranja, često je dovoljno samo ih prozračiti. Kada je pranje nužno, preporučuje se ručno pranje u hladnoj vodi uz korištenje blagog deterdženta namijenjenog vuni. Prilikom strojnog pranja, potrebno je odabrati program za vunu na temperaturi do 30 stupnjeva Celzija.

Važno je izbjegavati sušenje vunenih predmeta u sušilici, oprani odjevni predmet treba lagano ocijediti umatanjem u ručnik, a zatim ga položiti na ravnu površinu, na drugi suhi ručnik, izvan dosega izravne sunčeve svjetlosti. Za razliku od vune, pernate jakne uglavnom se mogu prati u perilici rublja, a za obnovu njihovog volumena preporučuje se sušenje u sušilici uz dodatak nekoliko teniskih loptica.

Odabir ispravnog načina pohrane

Metoda pohrane odjeće ovisi o vrsti materijala. Teške zimske kapute i jakne preporučuje se objesiti na čvrste, široke vješalice koje će podržati njihovu strukturu i pomoći u očuvanju oblika.

S druge strane, vunene džempere i pleteninu ne bi trebalo skladištiti na vješalicama jer se pod utjecajem vlastite težine mogu istegnuti i deformirati. Takve je odjevne predmete potrebno pažljivo složiti i pohraniti na police ili u ladice. Za dodatnu zaštitu od prašine, kaputi se mogu odložiti u prozračne, platnene vreće za odjeću.

Nakon što je odjeća čista i suha, potrebno ju je adekvatno zaštititi. Moljce prvenstveno privlače nečistoće, stoga je prethodno čišćenje osnovna mjera zaštite. Umjesto naftalina, koji ima intenzivan i neugodan miris, preporučuje se korištenje prirodnih repelenata. Vrećice s lavandom, komadići cedrovine ili listovi lovora učinkovito će odbiti nametnike te istovremeno pružiti odjeći ugodan miris. Odjeću je potrebno čuvati na hladnom, suhom i tamnom mjestu, izbjegavajući prostore poput vlažnih podruma ili tavana. Platnene kutije koje omogućuju protok zraka predstavljaju znatno bolji izbor od plastičnih vreća, koje mogu zadržavati vlagu i potencijalno oštetiti tkaninu.

