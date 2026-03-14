Tri najposlušnije pasmine pasa: 'Nevjerojatno su privrženi, odani i stabilni'

Ako razmišljate o tome da u svoj dom dovedete novog psa, stručnjak za ponašanje pasa istaknuo je tri pasmine za koje vjeruje da su "najbolje odgojene" i najprikladnije za sve članove kućanstva. Will Atherton, koji je osnovao vlastitu akademiju za obuku pasa, na TikToku je podijelio svoje smjernice za buduće vlasnike.

"Ljudi me često pitaju koje se pasmine najgore ponašaju, ali evo zanimljivijeg pitanja", započeo je u videu. "Zbog kojih pasmina me gotovo nikad ne zovu u pomoć?". Prema Willu, postoje tri koje se jasno ističu od ostalih i zato su "stvarno popularne".

Pasmine s kojima bihevioristi gotovo nikad nemaju posla

Will je objasnio da razlog zbog kojeg ove tri pasmine smatra najbolje odgojenima leži u činjenici da vrlo rijetko mora raditi s njima. Kao klinički biheviorist za pse, primijetio je da se kod određenih pasmina stalno ponavljaju problemi u ponašanju, što ga je navelo na razmišljanje.

"Uvijek je zanimljivo zapitati se je li to zato što je određena pasmina popularnija, pa ih zato više viđam, ili je doista sklonija problemima u ponašanju?" zapitao se Atherton, dodajući kako njegove preporuke proizlaze iz dugogodišnjeg iskustva i učestalosti poziva za intervencijom.

Dva popularna i očekivana odabira

Atherton je priznao kako prve dvije pasmine na njegovom popisu nisu iznenađenje za većinu poznavatelja pasa, no treća bi mogla iznenaditi mnoge, piše Mirror.

Labrador retriver

"Iznimno su popularni i nije tajna zašto mislim da su najbolja pasmina pasa na planetu", s oduševljenjem je rekao Will o labrador retriverima. U šali je dodao kako je prava "šteta" što s njima nema više problema jer bi volio češće raditi s ovom pasminom. Zbog svoje blage naravi i želje za udovoljavanjem, labradori su često prvi izbor za obitelji s djecom.

#dogbehaviour #labradorretriever #goldenretriever #staffordshirebullterrier ♬ original sound - Will Atherton (MSc) @iamwillatherton People often ask me which breeds are the worst behaved… But here’s a more interesting question. Which breeds do I almost never get called out to help with? Three stand out. Labrador Retrievers. Trainable, eager to please, and generally very people-focused. Golden Retrievers. Same story — friendly, cooperative and usually very responsive to training. And one that might surprise you… Staffordshire Bull Terriers. When they’re raised with the right structure and leadership, they’re often incredibly affectionate, loyal and stable dogs. Of course, any breed can develop behaviour problems if the foundations aren’t there. But these three tend to be naturally cooperative and eager to work with people, which makes training much easier. #dogtrainingtips

Zlatni retriver

Što se tiče zlatnog retrivera, Will kaže da je u pitanju "slična priča". Iako ova pasmina dijeli mnoge "nevjerojatne kvalitete" s labradorom, Atherton smatra da su zlatni retriveri "malo zabavniji, zaigraniji i otkačeniji", dok su labradori skloniji biti ozbiljniji.

"Zlatni retriveri su također prijateljski nastrojeni, kooperativni i obično vrlo dobro reagiraju na obuku", dodao je.

Pasmina koja iznenađuje

Pasmina koja bi mogla biti iznenađenje je stafordski bul terijer. "Kada se odgajaju s pravom strukturom i vodstvom, često su nevjerojatno privrženi, odani i stabilni psi", savjetuje Will.

Nažalost, ova pasmina često pati od nezaslužene reputacije, no uz pravilnu socijalizaciju i odgoj, postaju izvanredni kućni ljubimci.

Brojni vlasnici na TikToku složili su se s njegovom ocjenom. Jedna korisnica je napisala: "Imam stafordicu staru šest mjeseci i s njom se nevjerojatno lako slagati. Vrlo brzo uči naredbe. Jedini je problem što je malo previše prijateljski nastrojena prema svakom psu i osobi koju sretnemo u šetnji".

Drugi se nadovezao: "Imali smo labradore, retrivere i druge pasmine, ali staford je za mene najbolji. Ovo mi je drugi i jednostavno je nevjerojatan". Treći vlasnik je zaključio: "Nikada nisam volio psa kao našeg staforda! Prekrasna pasmina! Star je deset godina i još se odlično drži".

Na kraju, Atherton je naglasio važnu stvar. "Naravno, svaka pasmina može razviti probleme u ponašanju ako temelji nisu pravilno postavljeni. No, ove tri pasmine su prirodno sklone suradnji i željne su rada s ljudima, što obuku čini puno lakšom."

