Modna entuzijastica otkrila trik: Napravite ovo i vaše će nove najlonke dulje trajati

Frustracija zbog pucanja tek kupljenih najlonki već pri prvom nošenju ili pojave neugledne "očice" dobro je poznata mnogim ženama. Baš kao što kožna odjeća zahtijeva specifično održavanje, a vunene veste poseban način pranja, tako i osjetljivi materijali poput najlona traže adekvatnu pažnju kako bi im se produžio vijek trajanja.

Najlonke su izrađene od vrlo elastičnih materijala, najčešće mješavine najlona i poliestera, kako bi se osigurala fleksibilnost i prianjanje uz tijelo. Međutim, navedeni su materijali po svojoj prirodi osjetljivi, što znači da čak i najmanje zapinjanje ili pretjerano rastezanje može dovesti do oštećenja.

Prema pisanju Mirrora, jedna je žena pronašla neobično, ali navodno vrlo učinkovito rješenje za ovaj problem.

Trik da se najlonke ne poderu

Lydia Altman, koju na TikToku prati više od 128 tisuća ljudi, podijelila je metodu kojom nastoji osigurati maksimalnu iskoristivost svakog novog para čarapa. U videu, otvarajući novi paket najlonki, objasnila je kako je ovaj trik nužan u situacijama kada čarape imaju iznimno kratak vijek trajanja prije nego što se unište.

Postupak je sljedeći:

Nove najlonke potrebno je kratko staviti pod mlaz hladne vode. Potrebno je nježno iscijediti višak vode – čarape trebaju biti vlažne, ali ne natopljene. Vlažne najlonke stavljaju se u vrećicu sa zatvaračem (ili bilo koju drugu plastičnu vrećicu koja se može hermetički zatvoriti). Vrećica s čarapama odlaže se u zamrzivač na 24 sata.

Lydia tvrdi da ovaj postupak drastično povećava izdržljivost materijala te da će čarape trajati dulje, čime se dugoročno ostvaruje financijska ušteda.

Nakon isteka 24 sata, najlonke treba izvaditi i ostaviti ih nekoliko sati na sobnoj temperaturi kako bi se odledile i osušile prije nošenja. Iako ideja o stavljanju odjevnih predmeta u zamrzivač može djelovati nekonvencionalno, stručnjaci potvrđuju da za navedeni postupak postoji znanstveno utemeljenje.

Simon Elliott, osnivač i operativni direktor brenda odjeće Clifton, objasnio je za NBC kako niske temperature djeluju na materijal.

"Zamrzavanje najlonki može privremeno ojačati vlakna zatezanjem njihovih veza. Ovaj proces pomaže u učvršćivanju strukture materijala, čime se smanjuje rizik od nastanka očica i pucanja'', kaže Elliott.

Osim trika sa zamrzavanjem, postoji još nekoliko načina za prevenciju oštećenja na ovako osjetljivim komadima odjeće. Ključno je osigurati glatkoću kože prije oblačenja. Nanošenje hidratantne kreme ili losiona pomoći će da materijal lakše klizi preko kože, čime se smanjuje trenje koje može izazvati pucanje.

Također, stručnjaci preporučuju iznimnu nježnost prilikom oblačenja i skidanja. Kada je riječ o održavanju higijene, najlonke bi uvijek trebalo staviti u mrežastu vrećicu za pranje rublja. Time se sprječava njihovo zaplitanje s drugom odjećom ili zapinjanje za gumbe i patentne zatvarače tijekom strojnog pranja, što predstavlja jedan od najčešćih uzroka oštećenja.

