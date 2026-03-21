Nakon pranja u perilici na priboru za jelo pojavila se hrđa. Uz ove trikove doskočite tom problemu

Pražnjenje perilice posuđa obično je rutinski kućanski posao – sve dok ne primijetite da posuđe nije baš potpuno čisto. Bilo da je riječ o mutnim čašama ili hrđavim noževima, takav prizor može biti prilično neugodan. Hrđa na priboru za jelo posebno je neugodna, pogotovo zato što nehrđajući čelik, barem prema nazivu, ne bi trebao hrđati.

Iako ponovno pokretanje perilice posuđa neće riješiti problem, dobra stvar je da je hrđa na priboru za jelo česta pojava i u većini slučajeva može se ukloniti, piše Real Simple.

Zašto pribor za jelo hrđa u perilici posuđa?

Većina modernog pribora za jelo zapravo nije izrađena od čistog srebra, niti je posrebrena. U trgovinama se najčešće prodaje pribor od nehrđajućeg čelika, no taj materijal različitih je kvaliteta, a neke od njih ipak mogu hrđati.

"Jedna od najčešćih zabluda je da nehrđajući čelik uopće ne može hrđati. On može zahrđati, osobito ako se ošteti njegov zaštitni sloj. Noževi hrđaju češće jer sadrže više ugljika, što im pomaže da dulje zadrže oštrinu", kaže Rachel Sinclair, stručnjakinja za restauraciju metala.

Osim kvalitete materijala, i način korištenja perilice posuđa može pridonijeti nastanku hrđe. "Najčešći razlozi oštećenja zaštitnog sloja su pranje na vrlo visokim temperaturama, korištenje jakih deterdženata ili ostaci hrane na priboru", kaže Sinclair.

Hrđave mrlje mogu se pojaviti i ako pribor predugo ostane mokar ili ako u perilici dolazi u dodir s drugim metalima.

Vrsta nehrđajućeg čelika ima veliku ulogu

Pribor za jelo najčešće se izrađuje od dviju glavnih skupina nehrđajućeg čelika: serije 300 i serije 400. Prema riječima Adrienne Gibbons, stručnjakinje za kućanska sredstva za čišćenje, upravo vrsta čelika i način njegove proizvodnje najviše utječu na to hoće li metal s vremenom početi hrđati u perilici posuđa.

Primjerice, čelik iz serije 400 obično sadrži vrlo malo ili nimalo nikla te ima veći udio ugljika, zbog čega je skloniji hrđanju od čelika iz serije 300.

"Nehrđajući čelik zapravo je mješavina ugljika i kroma, a između tih svojstava uvijek postoji određeni kompromis. Manje ugljika znači bolju otpornost na koroziju, ali slabiju oštrinu. Više ugljika daje veću oštrinu i dugotrajniju oštricu, ali i manju otpornost na hrđu", objašnjava Gibbons.

Zbog toga se čelik iz serije 400, koji je tvrđi, najčešće koristi za oštrice noževa. S druge strane, vilice i žlice obično su izrađene od čelika iz serije 300, koji ima manji udio ugljika i veću otpornost na koroziju. Takav pribor često nosi oznake 18/8 ili 18/10, što znači da sadrži 18 posto kroma i osam ili deset posto nikla – dodatak nikla poboljšava otpornost na hrđu i daje metalu veći sjaj.

Važna je i kvaliteta materijala. Jeftinije vrste čelika, poput oznaka 420 ili 420HC, znatno su pristupačnije od kvalitetnijih poput 440A. Iako niža cijena može biti privlačna kupcima, dugoročno može donijeti probleme poput ponavljajućih mrlja od hrđe, promjene boje ili sitnih oštećenja na metalu.

Kako ukloniti hrđu s pribora za jelo?

Manja hrđa može se relativno lako ukloniti, čak i uz pomoć sastojaka koje već imate kod kuće. "Ako je hrđa površinska, napravite pastu od sode bikarbone i male količine vode. Pastu nježno utrljajte na mrlju pomoću meke krpe ili spužve, a zatim odmah isperite i dobro osušite pribor", savjetuje Sinclair.

Može se koristiti i alkoholni ocat, no pribor ne bi trebalo ostavljati u njemu satima. Ako je hrđa dublja i već je oštetila metal, moguće je da se pribor neće moći u potpunosti obnoviti.

Druga opcija su specijalizirana sredstva za uklanjanje hrđe koja su sigurna za nehrđajući čelik. Stručnjaci preporučuju proizvode koji ne sadrže agresivne sastojke poput fosfata, amonijaka ili izbjeljivača.

Metoda čišćenja srebrnog pribora za jelo

Ako imate stariji pribor od pravog srebra ili posrebreni pribor, važno je znati da ga nikada ne biste trebali prati u perilici posuđa. Visoka temperatura i deterdženti mogu oštetiti njegovu površinu.

Pri ručnom pranju tamne mrlje najčešće nisu hrđa, nego oksidacija srebra. U većini slučajeva mogu se ukloniti posebnim sredstvom za poliranje srebra.

Postupak je jednostavan:

ako je pribor prašnjav, operite ga u toploj vodi sa sapunom, isperite i potpuno osušite

nanesite sredstvo za poliranje na vatu ili meku krpu

nježno utrljajte na potamnjela mjesta

ispolirajte suhom krpom dok ne dobije sjaj

isperite hladnom vodom i temeljito osušite

Kako spriječiti pojavu hrđe?

Prevencija može uštedjeti mnogo vremena i truda u budućnosti. Osim kupnje kvalitetnijeg pribora od nehrđajućeg čelika, važno je pravilno koristiti perilicu posuđa.

"Pazite da perilica nije pretrpana i da komadi pribora nisu čvrsto naslonjeni jedan na drugi", savjetuje Sinclair. Razmak između komada smanjuje zadržavanje vlage i kontakt metala s metalom, što može ubrzati koroziju.

Preporučuje se i ispiranje ostataka slane ili kisele hrane prije stavljanja u perilicu te korištenje odgovarajuće količine deterdženta.

"Nakon završetka programa otvorite vrata perilice kako bi para izašla. Još bolje je pribor obrisati ručno. Hrđa se najčešće pojavljuje kada metal predugo ostaje mokar", dodaje.

