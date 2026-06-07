Žute mrlje od znoja na bijeloj odjeći česta su pojava koja može trajno narušiti izgled odjevnih predmeta. Iako se mogu činiti kao tvrdokoran problem, većina takvih mrlja može se ukloniti u kućnim uvjetima, primjenom jednostavnih i nježnih metoda.

Uspješnost uklanjanja ovisi o razumijevanju uzroka nastanka mrlja i primjeni ispravnog postupka, a jednako je važno znati koja sredstva treba izbjegavati, piše Today.

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Zašto nastaju žute mrlje?

Prevladava pogrešno mišljenje kako je znoj jedini uzrok žutih tragova na odjeći, osobito u području pazuha. Međutim, stvarni je uzrok složeniji. Do žutila dolazi zbog kemijske reakcije između proteina u znoju i aluminijskih spojeva koji su ključan sastojak većine antiperspiranata.

Spajanjem tih dvaju elemenata nastaje mrlja koja se s vremenom veže za vlakna tkanine. Tjelesna toplina ubrzava tu reakciju, a problem se pogoršava ako se vlažna odjeća ostavi u košari za rublje, što dovodi do dodatnog fiksiranja mrlje. Prirodni materijali poput pamuka posebno su osjetljivi jer duboko upijaju vlagu, čineći mrlje vidljivijima.

Prirodno uklanjanje žutih mrlja

Prije primjene agresivnih kemikalija, preporučuje se isprobati nekoliko učinkovitih rješenja sa sastojcima koji su uobičajeni u kućanstvima. Takva su rješenja financijski pristupačnija i znatno nježnija prema osjetljivim tkaninama.

Jedna od najdjelotvornijih metoda je korištenje paste od sode bikarbone. Pasta se priprema miješanjem četiri žlice sode bikarbone s četvrtinom šalice vode do dobivanja guste smjese. Smjesu je potrebno nježno utrljati na zamrljano područje i ostaviti da djeluje najmanje sat vremena. Soda bikarbona izvlači mrlju iz vlakana i istovremeno neutralizira neugodne mirise. Nakon tretmana, odjevni predmet pere se u hladnoj vodi. Ako mrlja nije u potpunosti nestala, postupak se može ponoviti prije sušenja odjeće.

Bijeli ocat još je jedno učinkovito sredstvo. Njegova kiselost pomaže u razgradnji minerala iz znoja i ostataka antiperspiranta. Miješanjem jednakih dijelova bijelog octa i vode dobiva se otopina koja se ulijeva u bočicu s raspršivačem i obilno nanosi na mrlju. Otopinu je potrebno ostaviti da djeluje oko sat vremena, a zatim se odjeća pere na uobičajen način, u hladnoj vodi.

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Uklanjanje tvrdokornijih mrlja

Za tvrdokornije i starije mrlje koje nije moguće ukloniti blažim metodama, potrebna je primjena jačih sredstava. Mješavina vodikovog peroksida (hidrogena) i vode može biti iznimno učinkovita. Potrebno je pomiješati jednake dijelove vodikovog peroksida (3-postotnog) i vode te potopiti zamrljani dio odjeće u otopinu na 30 do 45 minuta.

Važno je napomenuti da vodikov peroksid može izbijeliti obojene tkanine, stoga se ova metoda smije koristiti isključivo na bijeloj odjeći, uz prethodnu provjeru na skrivenom dijelu tkanine.

Jedna od čestih pogrešaka je korištenje klasičnog izbjeljivača na bazi klora. Iako se čini logičnim rješenjem za bijelu odjeću, klor može reagirati s proteinima i mineralima u znoju te time pogoršati žutilo, čineći mrlju još tamnijom i tvrdokornijom. Umjesto toga, za obnavljanje bjeline cijelog odjevnog predmeta, preporučuje se korištenje izbjeljivača na bazi kisika, koji su sigurniji za većinu tkanina.

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Prevencija nastanka mrlja

Najjednostavniji pristup problemu žutih mrlja jest sprječavanje njihovog nastanka. Preporučuje se razmotriti prelazak na dezodorans bez aluminija, budući da su aluminijeve soli glavni uzrok problema. Pri korištenju antiperspiranta, važno je pričekati da se proizvod potpuno osuši na koži prije odijevanja.

Također, potrebno je izbjegavati ostavljanje oznojene odjeće danima u zatvorenoj torbi ili košari za rublje. Prema savjetima stručnjaka za pranje rublja, što se mrlja prije tretira, to se lakše uklanja. Nošenje pamučne potkošulje može stvoriti zaštitnu barijeru između kože i odjeće, čime se produžuje njezin vijek trajanja i svježina.

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