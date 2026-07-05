Njemačka bi uskoro trebala dobiti novog izbornika: Dolazi legendarni trener

Prema pisanju talijanskog novinara Fabrizija Romana, Njemački nogometni savez uskoro bi trebao potvrditi novog izbornika “Elfa”, a to će biti Jürgen Klopp.

Legendarni Nijemac tako se vraća na klupu nakon dvije godine, kada je napustio Liverpool. Osim “Redsa”, u karijeri je vodio još Borussiju Dortmund i Mainz, a u bogatoj karijeri osvojio je Ligu prvaka, dvije Bundeslige te prvi naslov prvaka Engleske za Liverpool nakon 30 godina posta, uz brojne druge trofeje.

Nakon Liverpoola radio je kao globalni šef nogometa za Red Bull grupaciju, koja obuhvaća sve klubove pod okriljem Red Bulla, što osim klubova s tim imenom uključuje još i Paris FC i Leeds United.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026