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Njemačka bi uskoro trebala dobiti novog izbornika: Dolazi legendarni trener

Njemačka bi uskoro trebala dobiti novog izbornika: Dolazi legendarni trener
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Foto: Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia

Legendarni Nijemac tako se vraća na klupu nakon dvije godine, a posljednjih godinu i pol je radio kao globalni šef nogometa za Red Bull grupaciju

5.7.2026.
12:34
Sportski.net
Moritz Mueller/imago sportfotodienst/Profimedia
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Prema pisanju talijanskog novinara Fabrizija Romana, Njemački nogometni savez uskoro bi trebao potvrditi novog izbornika “Elfa”, a to će biti Jürgen Klopp.

Legendarni Nijemac tako se vraća na klupu nakon dvije godine, kada je napustio Liverpool. Osim “Redsa”, u karijeri je vodio još Borussiju Dortmund i Mainz, a u bogatoj karijeri osvojio je Ligu prvaka, dvije Bundeslige te prvi naslov prvaka Engleske za Liverpool nakon 30 godina posta, uz brojne druge trofeje.

Nakon Liverpoola radio je kao globalni šef nogometa za Red Bull grupaciju, koja obuhvaća sve klubove pod okriljem Red Bulla, što osim klubova s tim imenom uključuje još i Paris FC i Leeds United.

Jurgen KloppNjemačka Nogometna ReprezentacijaNjemački Nogometni Savez
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